Bursa'da sanayi bölgesinde çıkan yangında soğutma çalışmaları sürüyor

İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde bir tesiste dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkarak yayılan, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alınabilen yangında ekiplerin çalışması iş makineleriyle sürüyor.

Fabrikaların bazı bölümlerinin yer yer çöktüğü, zaman zaman alevlenmeler görülen alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Tesislerde oluşan zarar ve yürütülen çalışmalar dron ile de görüntülendi.

Yaklaşık 110 dönümlük alanda 10 civarındaki orman ve mobilya yan sanayi üretimi yapan fabrikada etkili olan alevlerin yol açtığı zarara ilişkin tespitler de yapılıyor.