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Bursa 2022’de 90 bin göç aldı
Gündem 14.08.2023, 23:08
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılına ilişkin “İç Göç İstatistikleri” bültenini yayımladı.
Türkiye’de geçen yıl 2 milyon 791 bin 156 kişinin iller arasında göç ettiği belirlendi. Türkiye’de iller arası göç eden nüfusun dağılımında, İstanbul 385 bin 294 kişiyle en çok göç alan il olarak tespit edildi. İstanbul’u sırasıyla 189 bin 104 kişiyle Ankara ve 132 bin 426 kişiyle İzmir takip etti.
Geçen yıl Bursa en fazla göç alan 5’inci il oldu. Bu dönemde Bursa’ya 90 bin 863 kişi göç ederken, 70 bin 447 kişi ise Bursa’dan göç etti.
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