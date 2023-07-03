Borç yapılandırma başvuruları sonlandı

Kamu alacaklarının yeni­den yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yarar­lanmak isteyenler için son baş­vurular dün son buldu. Nor­mal şartlar altında 30 Haziran’da sona erecek kamu alacaklarına yönelik başvu­ruların 30 Haziran tarihinin resmi tatile denk gelmesi dolasıyla süresi 3 gün uza­tılmıştı.Böylelikle başvuruların 3 Tem­muz akşamına kadar yapılabile­ceği bildirilmişti. Böylece mükel­leflerin, borç yapılandırma pa­ketine dün gün sonuna kadar başvurabilmesinin önü açıl­mıştı. Yapılandırmaya başvuran mükel­lefler ayrıca ilk taksit ve peşin ödemele­rini 31 Temmuz’a kadar yapabilecek. Düzenlemeyle borç yapılandırmasında ilk defa 48 ay vade imkanı da sunuluyor.