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Borç yapılandırma başvuruları sonlandı
Gündem 03.07.2023, 16:04
Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak isteyenler için son başvurular dün son buldu. Normal şartlar altında 30 Haziran’da sona erecek kamu alacaklarına yönelik başvuruların 30 Haziran tarihinin resmi tatile denk gelmesi dolasıyla süresi 3 gün uzatılmıştı.Böylelikle başvuruların 3 Temmuz akşamına kadar yapılabileceği bildirilmişti. Böylece mükelleflerin, borç yapılandırma paketine dün gün sonuna kadar başvurabilmesinin önü açılmıştı. Yapılandırmaya başvuran mükellefler ayrıca ilk taksit ve peşin ödemelerini 31 Temmuz’a kadar yapabilecek. Düzenlemeyle borç yapılandırmasında ilk defa 48 ay vade imkanı da sunuluyor.
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