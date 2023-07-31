10 şirketten 8’i krediye erişemiyor
Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED) yılın her çeyreğinde üyesi olan iş insanlarıyla yaptığı “Finansmana Erişim Anketi”nin ikinci çeyrek sonuçları açıklandı. Anket sonuçları iş dünyasının finans bulmakta zorluk çektiğini, ekonominin temel sorunlarını ise başta enflasyon olmak üzere ‘finansmana erişim’, ‘güven ve istikrar eksikliği’, ‘üretim eksikliği’, ‘kamu harcamaları ve mali disiplin’, ‘hukukun üstünlüğü ve adalet sistemi’, ‘rekabet gücü ve dış ticaret’ ile ‘liyakatsizlik’ ve ‘yönetim sorunları’ olarak gördüğünü gösterdi. Anket sonuçlarını değerlendiren TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sönmez, üye federasyonları adına ortak bir çağrıda bulunarak, krediler üzerindeki baskının hafifletilmesi için iyileştirici adımların atılmasını, finansmana erişimi zorlaştıran unsurların ortadan kaldırılmasını, kolaylaştırıcı uygulamaların ve finansal sadeleşmenin hızla hayata geçirilmesini, merkezde alınan kararların sahaya tam olarak yansımasını talep etti.