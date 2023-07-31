10 şirketten 8’i krediye erişemiyor

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfede­rasyonu’nun (TÜRKONFED) yılın her çeyreğinde üyesi olan iş insanlarıyla yaptığı “Finansmana Erişim Anketi”nin ikinci çeyrek sonuçları açık­landı. Anket sonuçları iş dünyasının finans bulmakta zorluk çektiğini, ekonominin temel sorunlarını ise başta enflasyon olmak üzere ‘fi­nansmana erişim’, ‘güven ve istikrar eksikliği’, ‘üretim ek­sikliği’, ‘kamu harcamaları ve mali disiplin’, ‘hukukun üstünlüğü ve adalet sistemi’, ‘rekabet gücü ve dış tica­ret’ ile ‘liyakatsizlik’ ve ‘yönetim sorun­ları’ olarak gördüğünü gösterdi. Anket sonuçlarını değerlendiren TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Sön­mez, üye federasyonları adına ortak bir çağrıda bulunarak, krediler üzerindeki baskının hafif­letilmesi için iyileştirici adımların atılmasını, fi­nansmana erişimi zorlaştı­ran unsurların ortadan kaldırılmasını, kolaylaştı­rıcı uygulamaların ve fi­nansal sadeleşmenin hızla hayata geçirilmesini, merkezde alınan kararların sahaya tam olarak yansıma­sını talep etti.