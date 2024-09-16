Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO, sektörlerin dünyaya açılmasına yönelik çalışmalarına yeni nesil fuar organizasyonlarıyla devam ediyor. Food Point Gıda Ürünleri ve Teknolojileri Fuarı BTSO öncülüğünde, KFA Fuarcılık organizasyonuyla 24-26 Eylül 2024 tarihleri arasında Merinos AKKM’de kapılarını açacak. Gıda sektörünün farklı gruplarından firmaların yanı sıra gıda teknolojilerinde üretim yapan markaların da yer alacağı fuar, sektörün yeni pazarlara açılmasını ve firmaların ihracatını güçlendirmesini hedefliyor.

Nitelikli alım heyetleri

Gıda sektörüne yeni ürünlerini tanıtmak ve uluslararası tüketici ve profesyonellere ulaşmak adına önemli fırsatlar sunan fuarda, Avrupa’dan Asya’ya, Afrika’dan Amerika’ya dünyanın farklı coğrafyalarından profesyonel ziyaretçi ve alım heyetleri katılacak. Sektöre önemli katkı sağlayacak fuar, 2024 yılında da üst düzeyde ticari bağlantı ile firmaların ihracatına destek vermeyi sürdürecek. Fuarda ayrıca yurt içinden de market zincirlerinin satın alma ekipleri Bursalı firmalarla bir araya gelecek.

Fuarda ürün yelpazesi oldukça geniş olan firmalar yer alacak. Dondurulmuş meyve, sebze, unlu mamuller, süt ve süt ürünleri, et ve tavuk ürünleri, hazır yemek, organik gıda, temel gıdalar, paketli gıda, dondurulmuş balık ürünlerinin üretimi ve ihracatı, kestane şekeri, zeytinyağı, tahin-pekmez, bal, çikolata, şekerleme, reçel, baklava, kahve, bakliyat, salça, turşu, limonata, meyve suyu, su ile sütlü tatlı üretiminde faaliyet gösteren firmaların yanı sıra gıda teknolojileri alanında da çok sayıda firma fuara katılacak.