Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.
Açıklamada, Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) uzun vadede maksimum istihdam ve yüzde 2 oranında enflasyona ulaşmayı hedeflediği aktarıldı.
Komitenin istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşmaya yönelik risklerin geçen yıl daha iyi bir dengeye doğru ilerlediği kanısında olduğu belirtilen açıklamada, ekonomik görünümün belirsiz olduğu ve enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olunmaya devam edileceği kaydedildi.
Açıklamada, hedeflerin desteklenmesi amacıyla federal fon oranları için hedef aralığın yüzde yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına karar verildiği bildirildi.