Geçen hafta Donald Trump'ın ABD'nin 47. başkanı seçilmesi, emtia piyasasını etkileyen en önemli unsur oldu.

Trump'ın uygulayacağı ekonomi politikalarının gelecek dönem içerisinde enflasyondaki düşüşü nispeten sınırlayabileceği öngörülüyor.

Faizlerin, beklentilerin üzerinde kalabileceği beklentileri de öne çıkarken, seçim sonucunda dolar endeksinde yukarı yönlü bir hareketin görülmesi sonucunda genel olarak varlık fiyatları baskı altında kaldı. Daha güçlü bir dolar beklentisiyle emtia fiyatlarında gerilemeler öne çıktı.

Analistler, ABD'de başkan seçilen Trump'ın özellikle tarifeleri öne çıkarması nedeniyle uluslararası ticaretin etkilenebileceğini belirterek, bu durumun varlık fiyatları ve emtia piyasası üzerinde baskıyı artıran unsurlardan bir tanesi olduğunu kaydetti.