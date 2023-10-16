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Ücretli çalışan sayısı 15 milyon 289 bin 258 oldu

Ücretli çalışan sayısı ağustosta yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 15 milyon 289 bin 258 kişiye çıktı

Ekonomi 16.10.2023, 10:35
Ücretli çalışan sayısı 15 milyon 289 bin 258 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı geçen yıl ağustosta 14 milyon 786 bin 761 iken, bu yıl aynı ayda yüzde 3,4 artışla 15 milyon 289 bin 258 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı sanayi sektöründe yüzde 0,1, inşaat sektöründe yüzde 12,6, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,7 artış gösterdi.

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