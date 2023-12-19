Türkiye'nin endüstriyel tasarım başvuruları Çin ile yarışıyor

Yüksek teknoloji kullanımı ve AR-GE çalışmalarını endüstrinin her alanında yaygınlaştırarak katma değerli ürün üretimine öncelik veren Türkiye, geçen yıl 80 bin 559 endüstriyel tasarım başvurusuyla dünyada 2. sırada yer aldı.

Ülkenin son dönemde AR-GE ve tasarım merkezlerine yaptığı yatırımlar meyvesini verdi. Bu kapsamda 1623 AR-GE ve tasarım merkezine sahip Türkiye, bu alandaki çalışmalarını hızlandırdı.

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütünün (WIPO) yayımladığı 2023 Dünya Fikri Mülkiyet Göstergeleri Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, dünya çapında endüstriyel tasarım başvuruları 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 3 azaldı.

Dünyada geçen yıl 1,1 milyon endüstriyel tasarım başvurusu yapılırken, bu rakamın 2014'ten bu yana ilk kez düştüğü görüldü.

Endüstriyel tasarımda özellikle Çin'de geçen yıl 2021'e kıyasla 9 bin 500 daha az başvuru alınırken, Güney Kore'de başvurular 8 bin 19, İran'da 5 bin 804 azaldı.

Çin, Türkiye, Almanya ABD ve Güney Kore'den gelen endüstriyel tasarım faaliyetleri geçen yıl küresel tasarım sayısının yüzde 75,6'sını oluşturdu.

Endüstriyel tasarım başvurularında dünyada en aktif ülke konumunda bulunan Çin, 841 bin 164 başvuru sayısıyla zirvede bulunuyor. Çin'i 80 bin 559 ile Türkiye, 70 bin 346 ile Almanya, 67 bin 349 ile ABD ve 62 bin 14 ile Güney Kore izledi.

Endüstriyel tasarımda ilk 5'te yer alan Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi (EUIPO) yüzde 96,7 ile 2022'de işleme alınan başvurularda ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 94,8 ile İngiltere, yüzde 90,6 ile Çin, yüzde 89 ile Türkiye ve yüzde 85,7 ile Güney Kore takip etti.