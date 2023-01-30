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Türkiye ile Portekiz arasında "ETOK/JETCO Protokolü" imzalandı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Portekiz Dışişleri Bakanı Joao Gomes Cravinho, Türkiye-Portekiz Ekonomik ve Ticaret Ortaklık Komitesi (ETOK/JETCO) IV. Dönem Toplantısı'na ilişkin protokolü imzaladı.

Ekonomi 30.01.2023, 14:22
Türkiye ile Portekiz arasında "ETOK/JETCO Protokolü" imzalandı

Bakanlık'ta gerçekleştirilen toplantıda, iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik konuların tüm yönleri görüşüldü, III. Dönem JETCO toplantısından bu yana kaydedilen gelişmeler değerlendirildi.

Toplantının ardından imzalar atıldı. 

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