Türkiye geçen yıl 70 ülkeye ihracatta rekor kırdı

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ekonominin belkemiği konumundaki ihracatın, Cumhuriyet'in 100. yılında 255,8 milyar dolarla rekor kırdığı anımsatıldı.

Küresel ihracattan alınan payın 2002'de yüzde 0,55 olduğunu belirtilen açıklamada, bu payın 2022'de yüzde 1,02, Eylül 2023 sonunda ise yüzde 1,06 seviyesine yükseldiğine işaret edildi.

Açıklamada, 2002 yılında 31 bin 855 olan ihracatçı firma sayısının 2023'te yüzde 339 artarak 139 bin 830'a yükseldiğine dikkat çekilerek, geçen yıl ilk kez ihracat yapan firma sayısının 38 bin 574, bu firmaların toplam ihracata katkılarının da 6,6 milyar dolar olduğu aktarıldı.

Bu dönemde, 240'tan fazla ülke ve gümrük bölgesine 12 bin 886 ürünün ulaştırıldığına ve bu ülkelerin 70'ine tarihin en yüksek ihracatının gerçekleştirildiğine işaret edilen açıklamada, "En önemli ticari partnerimiz Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Ocak-Kasım 2023 döneminde dünyadan ithalatı yüzde 16,1 gerilerken, ülkemizin AB'ye yaptığı ihracat 2023'de bir önceki yıla göre yüzde 1,2 artışla 104,3 milyar dolar oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, son dönemde ticari ve ekonomik ilişkilerin arttığı Yakın ve Orta Doğu bölgesine ihracatın geçen yıl yüzde 2,2 artışla 46,2 milyar dolara yükseldiği bildirilerek, Türk cumhuriyetlerine ihracatın geçen yıl yüzde 26,9 artışla 10,2 milyar dolara ulaştığı ve tarihi rekor kırıldığı ifade edildi. Açıklamada, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelere ihracatın da geçen yıl yüzde 3,68 artışla 67,3 milyar dolara ulaştığı ve yeni bir rekora imza atıldığı belirtildi.