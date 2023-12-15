Türkiye'de kasımda 93 bin 514 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 20,6 gerileyerek 93 bin 514'e düştü.

Konut satışları ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,9 azalışla 1 milyon 87 bin 349 olarak gerçekleşti.

Kasımda konut satışlarında İstanbul 15 bin 187 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. Bu ili 8 bin 250 konut satışı ve yüzde 8,8 payla Ankara, 5 bin 105 konut satışı ve yüzde 5,5 payla İzmir takip etti.

Konut satış sayısının en az olduğu iller ise 52 konutla Hakkari, 57 konutla Ardahan ve 73 konutla Gümüşhane oldu.

Buna göre, kasımda yabancılara 2 bin 342 konut satıldı. Yabancılara yapılan konut satışları, kasımda yıllık bazda yüzde 61,5 azaldı. Söz konusu ayda toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışlarının payı yüzde 2,5 oldu.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 790 konutla Antalya aldı. Bu ili 710 konutla İstanbul ve 316 konutla Mersin takip etti.

Yabancılara konut satışları ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 46,1 azalışla 32 bin 941 olarak gerçekleşti.