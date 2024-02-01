Türkiye'de geçen yıl 33,7 milyon ton ham çelik üretildi

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) alınan bilgiye göre, çelik sektörü geçen yılı üretimde azalış, tüketimde artışla tamamladı.

Ham çelik üretimi, 2023'te bir önceki yıla göre ise yüzde 4 gerileyerek 33,7 milyon tona düştü.

Nihai mamul tüketimi ise geçen sene aralıkta 2022'nin aynı ayına kıyasla yüzde 5 artışla 3 milyon ton, yılın tamamında ise yüzde 17,1 yükselerek 38,1 milyon tona ulaştı.

Çelik ürünleri ihracatı aralıkta yıllık bazda miktar yönünden yüzde 32,6 artışla 1,1 milyon ton, değer yönünden de yüzde 8 artışla 798,9 milyon dolara çıktı. Geçen yılın tamamında ise bir önceki yıla göre, ihracat, miktar itibarıyla yüzde 30,6 azalışla 10,5 milyon ton, değer itibarıyla da yüzde 40,7 azalışla 8,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Çelik ürünleri ithalatı ise aralıkta yıllık bazda miktar yönünden yüzde 15,3 azalışla 1 milyon ton, değer yönünden de yüzde 21,6 azalışla 895,3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Geçen yılın tamamında ithalat 2022'ye göre, miktar itibarıyla yüzde 15,5 artışla 17,1 milyon ton, değer itibarıyla ise yüzde 6,1 azalışla 14,6 milyar dolar oldu.

Çelik ürünlerinde dış ticaret açığı 2022'deki 1,6 milyar dolar seviyesinden, geçen yıl 6,3 milyar dolar seviyesine yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise aynı dönemde yüzde 89,6'dan yüzde 56,6 seviyesine geriledi.