Türk Ticaret Bankası'nı İGE AŞ satın aldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) şubat ayında ihale yoluyla satışa çıkardığı Türk Ticaret Bankası'nın yüzde 98,5 hissesini, verdiği 455 milyon TL’lik en yüksek bedelle Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Türk Eximbank, 61 ihracatçı birliği ve 20 bankanın ortaklığında kurulan İhracatı Geliştirme (İGE) AŞ aldı.

İGE AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye’nin milli sermayeli ilk özel bankası unvanını elinde bulunduran Türk Ticaret Bankası’nın yeni sahibi belli oldu.

Bankacılık sektöründe 110 yıllık bir geçmişe sahip ve "ikinci adresiniz" sloganıyla zihinlerde yer eden Türk Ticaret Bankası el değiştirdi. TMSF’nin açtığı ihalede bankayı büyük kısmı ihracatçı birliklerine ait olan İGE AŞ 455 milyon TL’ye satın aldı. İhale sonucu gerekli resmi onayların alınmasının ardından kesinleşecek.

Bankanın satın alınmasıyla birlikte İGE’nin bir finans grubuna dönüşeceği ve ihracatın finansmanında yeni bir döneme geçileceği aktarılan açıklamada, "İhracata yönelik üretimin ve istihdamın artırılması sürecinde finansmana erişimin önemi tüm kesimlerce bilinmektedir. Türk Eximbank başta olmak üzere İGE’ye ortak 21 bankanın ihracatçıların finansmana erişimi için sunduğu destek son derece kıymetlidir. Teminat yetersizliği yaşayan firmalara sağladığı kefalet mekanizması ile ihracatı büyütmeyi hedefleyen İGE, ihracatçıyı desteklemek üzere ortağı olan bankalar üzerinden faaliyetlerini artırarak sürdürecektir." ifadeleri kullanıldı.