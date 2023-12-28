Türk Ticaret Bankası, 2024'ün ikinci yarısında ihracatçının hizmetinde olacak

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, TİM, Türk Eximbank, 61 ihracatçı birliği ve 20 bankanın ortaklığında kurulan İhracatı Geliştirme (İGE) AŞ'nin satın aldığı Türk Ticaret Bankasının, 2024'ün ikinci yarısından itibaren bazı ürünlerle beraber ihracatçılara hizmet vermeye başlayacağını ifade ederek, "Banka ile ilgili çalışmalarımız şu anda devam ediyor. Yönetim kurulunu oluşturduk. İhracatçılara, üreticilere kredi verecek. Bankanın, ihracatçı şirketlerden mevduat da alabilecek bir yapısı olacak." dedi.

Gültepe, ihracatçılar için 2023'ün nasıl geçtiğine değinerek, 2024 için hedeflerini paylaştı.

Dün akşam açıklanan asgari ücrete ilişkin değerlendirmede bulunan Gültepe, döviz kuru asgari ücrete yapılan zamma paralel olarak artmadığı takdirde 2023'ün ikinci yarısında yaşadıkları problemin aynı şekilde devam edeceğini kaydetti.

Gültepe, "Ne problemi? İhracatçı için fiyat tutturma problemi, satma problemi, istediğin büyümeyi yapma problemi. İstihdamın artışı noktasındaki özellikle sanayi tarafında emek yoğun olan sektörler daha kırılgan olmaya başlar. Dövizin artışı konusunda, yapmış olduğumuz toplantılarda girdi maliyetlerinin paralelinde gitmesi gerektiğini Merkez Bankası Başkanımıza ve etrafıma söylüyorum. Zaten şu anda bir rekabetçilik bir problem. Bir yaşıyorsak eğer, artmazsa iki yaşarız." şeklinde konuştu.