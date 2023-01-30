Türk Patent ve Marka Kurumu'na 290 bin 14 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldı

Türk sanayisinde araştırma ve geliştirme kültürü kazandıkça sınai mülkiyet alanında da yeni rekorların geldiğini anlatan Varank, şunları kaydetti:

"Şimdi buradan ilk kez 2022 sınai mülkiyet verilerini açıklıyorum. Türk Patent ve Marka Kurumuna 9 bin 9 patent, 5 bin 502 faydalı model, 197 bin 235 marka ve 78 bin 268 tasarım olmak üzere toplam 290 bin 14 yerli sınai mülkiyet başvurusu yapıldı. Bu başvurulara baktığımızda bir önceki yıla göre, yerli patent başvurularında yüzde 7, yerli faydalı model başvurularında yüzde 25, yerli marka başvurularında yüzde 12 ve yerli tasarım başvurularında yüzde 32'lik artış gerçekleştiğini görüyoruz. Türkiye'de şu anda inovasyon anlamında büyük ivme yakaladık ve bu ivme son sürat devam ediyor. 1994 yılından bu yana, ilk kez TÜRKPATENT'e yapılan yerli patent başvuruları, yabancı patent başvurularını geçti."