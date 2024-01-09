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Togg'un ekranından e-Devlet Kapısı'na 293 bin 864 giriş yapıldı
Ekonomi 09.01.2024, 12:12
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinden alınan bilgiye göre, 15'inci yılını dolduran e-Devlet Kapısı için 2023 yılı başarılarla geçti.
e-Devlet'e geçen yıl 4 milyar 398 milyon 511 bin 646 kullanıcı girişi gerçekleştirilirken bu sayı rekor olarak kayıtlara geçti. Türkiye'nin en büyük dijital hizmet sunan platformu niteliğindeki e-Devlet, vatandaşlara tek kapıdan hizmet verilmesini sağlamaya devam etti.
Her alandan insanların hizmete ulaşmasını sağlayan e-Devlet'e, Türkiye'nin 60 yıllık otomobil özlemini gidermesi ve milli otomotiv endüstrisinin dönüşümüne öncülük etmesi için yapılan Togg'dan da girilmesi dikkati çekti. Togg ekranından geçen yıl e-Devlet'e 293 bin 864 giriş gerçekleştirildi.
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