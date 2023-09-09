Togg elektrikli otomobil satışlarının lokomotifi oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'ne (ODMD) göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2023 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64,7 artarak 755 bin 282 adet olarak gerçekleşti.

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Otomobil satışları ise söz konusu dönemde yüzde 64,3 artışla 582 bin 419 adet, hafif ticari araç satışları da yüzde 66,4 artarak 172 bin 863 adet oldu.

Benzinli otomobil satışları ilk sırada

Türkiye otomobil pazarında, bu yılın ilk 8 ayında benzinli otomobiller 401 bin 118 adet satışla birinci, dizel otomobiller ise 91 bin 492 adetle ikinci sırada yer aldı.

Hibrit otomobil satışları 60 bin 489 ve otogazlı otomobil satışları da 6 bin 429 adet oldu.

Elektrikli otomobil satışları ise 22 bin 891 adetle otogazlı otomobil satışlarının çok üzerinde kalmaya devam etti. Geçen yılın ocak-ağustos döneminde 3 bin 283 elektrikli otomobil satılmıştı.