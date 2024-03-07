Togg elektrikli otomobil pazarında açık ara lider

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğine ODMD) göre, geçen ay otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 30,6 artarak 105 bin 990 adet oldu.

Şubatta otomobil satışları yüzde 39,67 artışla 82 bin 277 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 6,6 yükselişle 23 bin 713 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye otomobil pazarında, geçen ay benzinli otomobiller 56 bin 647 satışla birinci, hibrit otomobiller ise 11 bin 336 ile ikinci sırada yer aldı.

Dizel otomobil satışları 7 bin 855, otogazlı otomobil satışları da 640 adet olarak belirlendi. Sadece elektrikle beslenen tam elektrikli otomobil satışları ise 4 bin 713 adet oldu.

Araçtaki bataryayı şarj etmek için benzinli bir motor jeneratörle bir elektrik motorunu çalıştırarak tekerleklere güç sağlayan sisteme sahip (uzatılmış menzil) araçlar da dahil edildiğinde elektrikli otomobil satış rakamı 5 bin 799'a yükseldi. Uzatılmış menzil otomobiller de Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTIP) olarak "elektrikli" sınıfında yer alıyor.

Geçen ay 2023'ün aynı dönemine göre benzinli otomobil satışlarında yüzde 41,7 artış yaşanırken, dizellerde yüzde 28,4 ve otogazlı otomobillerde yüzde 17,9'luk düşüş gerçekleşti. Bu dönemde hibrit otomobil satışları yüzde 96,7, tam elektrikli otomobil satışları ise yüzde 287,9 artış kaydetti.