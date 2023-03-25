Togg, çekilişle teslim edilecek T10X sayısını 12 binden 20 bine çıkardı

Togg, T10X için henüz sürenin sonuna gelinmeden verilen ön siparişin 100 bin adedi geçmesi üzerine, 2023 yılı için çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 12 binden 20 bine çıkardı.

Markadan yapılan açıklamaya göre, Togg, 2023 yılı boyunca kullanıcılarla buluşacak T10X için ön sipariş sahiplerini belirleyecek çekiliş sürecine gösterilen yoğun ilgi nedeniyle teslim edilecek akıllı cihaz sayısında artışa gitti.

T10X için verilen ön siparişin 7 günde 100 bini geçmesi üzerine harekete geçen Togg, daha önce 12 bin adet olarak açıkladığı çekilişle teslim edilecek akıllı cihaz sayısını 20 bin olarak güncelledi.

Ön sipariş sürecinde ön ödeme için banka yoluyla e-Cüzdan’a yapılacak transferler, 27 Mart 2023 tarihinde saat 17.00’ye kadar işleme alınacak ve aynı gün saat 22.00’de sipariş sistemi kapanacak.