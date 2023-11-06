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Ticaret Bakanı Bolat: Tarihin en yüksek ekim ayı ihracat değerine ulaştık

Ekonomi 06.11.2023, 11:49
Ticaret Bakanı Bolat: Tarihin en yüksek ekim ayı ihracat değerine ulaştık

Ticaret Bakanı Bolat, "Ekimde ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 22,9 milyar dolar oldu. Böylece tarihin en yüksek ekim ayı değerine ulaştık." dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da ekim ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı.

Bolat, "Ekim itibarıyla 12 aylık ihracat yüzde 0,7 artışla 254,8 milyar dolar olurken 2022 yıl sonundaki 254,2 milyar dolarlık rekor rakamın üzerine çıktık." açıklamasını yaptı.

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