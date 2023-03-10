Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Teknoloji Hamlesi hedefleri doğrultusunda Türkiye'nin gelişimine hız kazandıracak Konseyin ilk adımını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan attı. Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, 27 Ekim 2022'de Resmi Gazete'de yayımlandı.

Genelgede, Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi kapsamında yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca hassasiyetle yerine getirilmesini istendi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 21 Aralık 2022'de Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi'nin lansmanını yaparak, Türkiye'nin teknoloji girişimciliğindeki 2030 hedeflerini açıkladı. Aynı etkinlikte, TURCORN 100 Programı'nın da startını veren Varank, terzi usulü destek modelini uygulayarak ulusal yol göstericilerin destekleriyle milyar dolar değerlemeye ulaşan "yeni unicornlar" çıkaracaklarını söyledi.

Ulusal Teknoloji Girişimciliği Stratejisi'nde yer alan 30 hedeften biri de Teknogirişim Konseyi'nin kurulmasıydı. Bu hedef doğrultusunda oluşturulan Teknogirişim Konseyi, ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Bakanlık binasındaki toplantıya Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır başkanlık etti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Yunus Elitaş ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan'ın da katılımıyla gerçekleşen ilk toplantıda, teknoloji girişimciliği ekosisteminin gelişimine ivme kazandıracak konular ele alındı.

Toplantıya ayrıca TÜBİTAK, KOSGEB, SPK, BDDK, TOBB, TİM ve DEİK'ten üst düzey temsilciler de katıldı.