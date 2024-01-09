Serbest bölgelerden ihracat yüzde 10,7 arttı

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, serbest bölgelerden 2022'de 11,4 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracat, geçen yıl yüzde 10,7 yükselişle 12,7 milyar dolara çıktı. Bu bölgelerden yapılan ihracatın tutarı 2021 yılında 9,8 milyar dolar, 2020'de 7,7 milyar dolar, 2019'da ise 8 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Geçen yıl Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan ihracat yüzde 11 artışla 6 milyar dolara, Kuzey Amerika'ya gerçekleştirilen dış satım yüzde 27 yükselişle 1,7 milyar dolara ulaştı.

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren yerli firma sayısı 1563, yabancı firma sayısı ise 545 olarak kayıtlara geçti. Toplam 2 bin 108 firmanın faaliyet gösterdiği 19 serbest bölgede istihdam, yüzde 6,9 artarak 97 bin 588 oldu.