Sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde çalışanların sayısı 4 milyona yaklaştı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, 2023 yılı Sanayi Kapasite Raporu istatistiklerini yayınladı.

Buna göre, 2022 yılında 95 bin 804 olan "kapasite rapor" sayısı, 2023'te yüzde 1,61 artışla 97 bin 346'ya çıktı.

Bu raporların ait olduğu üretim tesislerinin yüzde 44,46'sında 1-9, yüzde 39,14'ünde 10-49, yüzde 7,90'ında 50-99, yüzde 5,89'unda 100-249, yüzde 2,62'sinde ise 250'den fazla çalışan bulunuyor.

Geçen yıl sanayi kapasite raporuna sahip tesislerde toplam çalışan sayısı, önceki yıla göre yüzde 3,17 artarak 3 milyon 994 bin 277 kişiye yükseldi.

Toplam çalışanların yüzde 5,45'i 1-9 çalışan bulunan tesislerde istihdam edilirken, yüzde 22,01'i 10-49, yüzde 13,50'si 50-99, yüzde 22,11'i 100-249, yüzde 36,94'ü ise 250 ve daha fazla çalışanı bulunan tesislerde istihdam ediliyor.

Geçerli raporlara göre istihdamın en fazla olduğu 5 il, İstanbul (785 bin 501), Bursa (336 bin 935), İzmir (266 bin 274), Kocaeli (247 bin 98) ve Ankara (230 bin 424) olarak sıralandı.