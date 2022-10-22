MÜSİAD'dan yeni ABD vizyonu

ABD iş seyahati kapsamında New York, New Jersey ve Washington'da temaslarda bulunan Asmalı, MÜSİAD olarak yeni dönemde ABD'deki yapılanmalarını yerinde görmek, üyelerle buluşmak ve bazı kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapmak için ülkeyi ziyaret ettiklerini anlattı.

Ülkedeki yoğun ticari ve diplomatik temaslarına ilişkin bilgi veren Asmalı, New York, New Jersey ve Delaware'deki MÜSİAD üyeleriyle buluştuklarını, 100'e yakın iş insanıyla verimli görüşmeler yaptıklarını kaydetti.

Asmalı, başkent Washington'da ABD Ticaret Bakanlığı'nın öncülük ettiği doğrudan yabancı yatırımı teşvik etmeye yönelik bir program olan SelectUSA, ABD Ticaret Odası, Ulusal Üreticiler Birliği (NAM), Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) ve Dünya Bankası yetkilileriyle görüştüklerini aktardı.

Asmalı, Türkiye ve ABD'nin askeri alandaki iş birliğinin ekonomiye tam yansımadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Pandemi sonrası oluşan yeni ekonomik dünya düzeninde artık dengeler yeniden oturuyor. Dolayısıyla burada şunu gözlemledik; artık Çin'e ve Çin ürünlerine karşı bir direnç oluşmaya başladı ve yeni pazar arayışları gündemde. Tam da bu noktada Türkiye'nin esnek üretim başarısı, hızlı üretimi, nitelikli genç nüfusu, jeostratejik konumuyla beraber Asya bölgesine oranla ABD'ye yakınlığı büyük bir fırsat.

Geçen yıl ABD ile ticaret hacmimiz Almanya'dan sonra ikinci sıraya yükseldi. Geçen sene 28 milyar dolardı, bu sene 35 milyar dolar hedefleniyor. Kısa vadede 50 milyar dolar, orta vadede de 100 milyar dolar seviyesine çıkacak. Dolayısıyla ABD bir ülkenin tek başına doyuramayacağı kadar çok büyük bir ülke, çok büyük bir ekonomi. Biz de Türk sanayicisi ve iş adamları olarak ABD'de daha çok var olmak istiyoruz."

ABD'nin Türkiye'ye çok uzak olduğu yargısının doğru olmadığını anlatan Asmalı, Çin'in Şangay Limanı'ndan çıkan bir geminin 49 günde, İstanbul'dan çıkan bir geminin ise 18 günde ABD'ye ulaştığını aktardı.

MÜSİAD Başkanı Asmalı, "Amerikan pazarına Türk sanayicisinin, müteşebbisinin, Türkiye'deki tüccarların ilgisini çekmek amacımız. İnşallah 6 ay içinde 100'ün üzerinde bir heyetle tekrar ABD'ye gelip, 5 gün içinde yaptığımız görüşmeleri somut ticari iş birliğine dönüştürmek istiyoruz." dedi.

Türkiye ve ABD arasında iş birliği fırsatlarının yüksek olduğu sektörlere de değinen Asmalı, başta hafif silah ve mühimmat olmak üzere savunma sanayisi, tekstil, mobilya ve dayanıklı tüketim gibi birçok alanda fırsatlar olduğunu anlattı.

Asmalı, Türkiye'ye döndüklerinde ABD'deki temaslarını raporlayarak Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarına sunacaklarını aktardı.