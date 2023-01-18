Mükelleflerin vergi dairesine bildirimde bulunma zorunluluğu kalktı

Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlık olarak temel hedeflerinden birinin, bürokratik süreçleri kısaltacak, sunulan hizmetlere ilişkin süreleri azaltan ve hem insan kaynağının hem de zamanın etkin şekilde kullanılmasına imkan verecek uygulamaları hayata geçirmek olduğunu ifade etti.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğle ticaret siciline tescili zorunlu bazı işlemleri, Ticaret Bakanlığının Hazine ve Maliye Bakanlığına elektronik ortamda bildirmesi nedeniyle "bu bildirimlerin mükellefler tarafından yapılmış bildirim" olarak kabul edilmesini temin ettiklerini vurgulayan Nebati, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, işe başlama, şube açılışı-kapanışı, adres değişikliği, tür değişikliği, tasfiyeye giriş, tasfiyeden vazgeçme, tasfiye kapanış ve unvan değişikliği işlemleri için mükelleflerimizin vergi dairesine ayrıca bildirimde bulunması yükümlülüğünü kaldırmış olduk. Söz konusu işlemler için mükelleflerimiz tarafından 2022'de vergi dairelerine yaklaşık 400 bin bildirim yapıldı. Bundan böyle, söz konusu işlemler için mükelleflerimiz tarafından vergi dairesine gidilmesi ve bildirim yapılması söz konusu olmayacak."

Nebati, sonraki süreçte yeni işlemlerin de Ticaret Bakanlığından elektronik ortamda temin edilmesi halinde, Gelir İdaresi Başkanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacak duyuruyla mükelleflerin bu işlemlere ilişkin bildirimde bulunma zorunluluğunu kaldırmış olacaklarını belirterek, "Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere söz konusu uygulamanın hayata geçmesinde katkısı olan çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bakanlık olarak mükelleflerimizin bildirim yükümlülüklerini azaltan, bürokratik süreçleri kısaltan uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.