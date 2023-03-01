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Kartlı ödemeler ocakta 446 milyar TL oldu
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre, kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile ocak ayında yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 146 artarak 446 milyar TL oldu.
Ekonomi 01.03.2023, 16:51
BKM, ocak ayına ilişkin verilerini açıkladı.
Buna göre, ocak ayı sonunda Türkiye’de 101,4 milyon adet kredi kartı, 171,4 milyon adet banka kartı ve 73,2 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.
2022 yılının ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 18’lik, banka kartı adedinde yüzde 14’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 25’lik artış yaşandı.
Toplam kart sayısı ise 346 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdi.
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