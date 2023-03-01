Kartlı ödemeler ocakta 446 milyar TL oldu

BKM, ocak ayına ilişkin verilerini açıkladı.

Buna göre, ocak ayı sonunda Türkiye’de 101,4 milyon adet kredi kartı, 171,4 milyon adet banka kartı ve 73,2 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor.

2022 yılının ocak ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 18’lik, banka kartı adedinde yüzde 14’lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 25’lik artış yaşandı.

Toplam kart sayısı ise 346 milyon adede ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artış gösterdi.