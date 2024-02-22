İş gücü girdi endeksleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın son çeyreğine ilişkin iş gücü girdi endekslerini açıkladı.

Buna göre; sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, 2023'ün 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,3 artış kaydetti. Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 11,1, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 2,5 artarken, sanayi sektöründe yüzde 0,9 azaldı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında çalışılan saat endeksi, geçen yılın ekim-aralık döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 9,7 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 1,4 artarken, sanayi sektöründe yüzde 1,2 azaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 109,9 arttı.

Alt sektörler incelendiğinde endeks, sanayi sektöründe yüzde 104,6, inşaat sektöründe yüzde 135,6 ve ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 110,3 yükseldi.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında istihdam endeksi, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki döneme göre yüzde 0,1 artış kaydetti.

Alt sektörler incelendiğinde endeks, inşaat sektöründe yüzde 1,5, ticaret-hizmet sektörlerinde yüzde 0,4 artarken, sanayi sektöründe yüzde 0,7 azaldı.