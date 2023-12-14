Girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 5,5 oldu

Türkiye'de geçen yıl doğan girişimlerin oranı yüzde 16,1'i bulurken, istihdamdaki payları yüzde 5,5'e düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu, "Girişimcilik ve İş Demografisi-2022" verilerini yayımladı.

Buna göre, Türkiye'de girişimlerin 2021'deki doğum oranı yüzde 16 ve bu girişimlerin istihdamdaki payı yüzde 5,6 oldu. Bu girişimlerin 2022'de doğum oranı yüzde 16,1'e yükselirken, istihdamdaki payı ise yüzde 5,5'e geriledi.

Girişimlerde en yüksek doğum oranı 2022'de yüzde 35,5 ile toptan ve perakende ticaret, motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı sektöründe gerçekleşti. Bu sektörü, yüzde 14,9 ile ulaştırma ve depolama ile yüzde 12,1 ile imalat sektörleri takip etti.