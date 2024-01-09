Gelir vergisi mükellef sayısı yüzde 4,8 arttı

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl aralık itibarıyla yıllık bazda basit usulde gelir vergisi hariç vergi türlerinde yıllık bazda faal mükellef artışları kaydedildi.

Gelir vergisi mükellef sayısı Aralık 2023'te, 2022'nin aynı ayına kıyasla yüzde 4,8 artarak 2 milyon 478 bin 134'e çıktı. Mükellef sayısındaki yıllık artış ise 113 bin 509 olarak kayıtlara geçti. Söz konusu mükelleflerin 632 bin 794'ü İstanbul'da, 179 bin 563'ü Ankara'da, 167 bin 320'si de İzmir'de kayıtlı bulunuyor.

Kurumlar vergisi mükellefi sayısı da aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre 74 bin 5 (yüzde 6,9) artarak 1 milyon 143 bin 344 oldu.