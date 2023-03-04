Fed enflasyona karşı daha fazla faiz artırımının gerektiğini belirtti

Fed tarafından ABD Kongresi için yılda iki kez hazırlanan yarı yıllık Para Politikası Raporu'nun mart sayısı yayımlandı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın haftaya Kongre'de sunacağı raporda, finansal koşulların geçen yıl haziran ayından bu yana daha da sıkılaştığı ve bir yıl öncesine göre önemli ölçüde daha sıkı olduğu aktarıldı.

Arz darboğazlarının azalması ve enerji fiyatlarının düşmesiyle enflasyonun geçen yılın ortasından bu yana yavaşladığına işaret edilen raporda, ancak enflasyon oranının Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) yüzde 2'lik hedefinin oldukça üzerinde kalmaya devam ettiği kaydedildi.