Enflasyon rakamları açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 4,53, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 3,74 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 67,07, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 47,29 olarak gerçekleşti.

Aylık bazda TÜFE yüzde 4,53, Yİ-ÜFE yüzde 3,74 artış gösterdi.

TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,54, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 67,07 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,74, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,03, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 47,29 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45,71 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 68,1, imalatta yüzde 56,71 ve su temininde yüzde 66,2 artış yönünde olurken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 30,68 azalış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 51,47, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 61,51, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 64,34, enerjide yüzde 0,45 ve sermaye mallarında yüzde 64,7 artış görüldü.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,29, imalatta yüzde 4,56 ve su temininde yüzde 0,81 artış hesaplanırken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,96 azalış oldu.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 3,93, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 5,07, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 5,41, enerjide yüzde 0,02 ve sermaye mallarında yüzde 3,23 artış görüldü.