Emtia piyasası, yeni yılda karışık seyrediyor

Emtia piyasası, yılın 3. haftasında da özellikle merkez bankalarına ilişkin güvercin fiyatlamaların güç kaybetmeye devam etmesiyle yön bulmakta zorlanıyor.

Yılın ilk 2 haftasında satış baskısının ve sert dalgalanmaların görüldüğü emtia piyasasında geçen hafta da karışık bir seyir izlendi.

Özellikle merkez bankalarına ilişkin güvercin fiyatlamaların güç kaybetmeye devam etmesi ve dolara talebin artması emtia piyasasında bir taraftan satış baskısına sebep olurken, jeopolitik riskler, kuraklık, üretim ve arza yönelik endişeler söz konusu baskıyı törpülüyor.

Dünya genelinde önemli merkez bankalarının "güvercin" adımlarına piyasa beklentilerinden daha geç başlayacağına yönelik öngörüler güç kazanmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçen hafta açıklanan "Bej Kitap" raporunda da ülkede ekonomik aktivitenin kasımdan bu yana "çok az" değişiklik gösterdiğine ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

Yılın ilk günlerinden bu yana Fed'in martta faiz indirim döngüsünü başlatacağına dair tahminler, ülkede açıklanan verilerin ABD ekonomisinde güçlü duruşa işaret etmesi ve Fed yetkililerinin söz konusu faiz indirimi için henüz erken olduğuna yönelik sözle yönlendirmelerinin de etkisiyle zayıflamaya devam ediyor.

Geçen hafta açıklamalarda bulunan Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, enflasyondaki yavaşlama hızının faiz oranlarının indirilmesinin tartışılmasını gerektireceğini belirtti. Fed'in kararlarını toplantı bazında alacağını vurgulayan Goolsbee, bankanın ilk faiz indiriminin zamanlaması hakkında doğrudan yorum yapmadı.