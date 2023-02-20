Balkanlara 1 milyar 450 milyon dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan olmak üzere Balkan coğrafyasına yılın ilk ayında 1 milyar 450 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bir yıllık süreçte Balkanlar coğrafyasına dış satım yüzde 8,4 artarken, Balkan ülkeleri arasında en fazla ihracat geçen ay 444 milyon 404 bin dolarla Romanya'ya yapıldı.

Romanya'yı, 306 milyon 514 bin dolarla Bulgaristan, 187 milyon 673 bin dolarla Yunanistan, 153 milyon 550 bin dolarla Slovenya ve 114 milyon 452 bin dolarla Sırbistan izledi.

Söz konusu dönemde Hırvatistan'a 49 milyon 905 bin dolarlık, Arnavutluk'a 49 milyon 361 bin dolarlık, Kuzey Makedonya'ya 47 milyon 757 bin dolarlık, Bosna Hersek'e 45 milyon 565 bin dolarlık, Kosova'ya 37 milyon 491 bin dolarlık ve Karadağ'a 14 milyon 138 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.