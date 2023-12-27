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Asgari ücret 17 bin 2 lira oldu

Ekonomi 27.12.2023, 20:50
Asgari ücret 17 bin 2 lira oldu

Asgari ücret, 1 Ocak 2024'ten geçerli olmak üzere, 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net 17 bin 2 lira olarak belirlendi.

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