Alpiş İnşaat 2023’e 5 projesiyle damga vurdu

Alpiş İnşaat, Cumhuriyetimizin 100. yılında, 3 projesinden 2’sini tamamlayıp, 2 yeni projenin de temelini attı.

1994 yılından günümüze yaptığı seçkin konut ve işyeri projeleriyle güven ve kalitede marka olan Alpiş İnşaat, 2023 boyunca toplamda 726 daire ve 76 cadde mağazasından oluşan 5 proje yürüttü.

2023 yılında Kızılcık Mahallesi’ndeki Nilüfer House 1 ve Kayapa’daki Viale House projelerini tamamlayıp teslim eden Alpiş İnşaat, Odunluk’ta Lenera House ve Kızılcıklı’da Laden House projelerinin ise temelini attı. Yine Kızılcıklı’da hayata geçirilen Nilüfer House 2 projesinde ise imalat bitme aşamasına geldi.

“100. YILDA 5 PROJEDE ÇALIŞTIK”

Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır çalışmalar yaptıklarını ifade eden Alpiş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Karaalp, “2023 yılı maalesef 6 şubat depremiyle anılan bir yıl oldu. Ülkece çok üzüldük, bölgenin tekrar kalkınması için elimizden geleni yaptık. Bir yandan da hayat devam etti, bizler işlerimize dört elle sarıldık, ülkemiz adına üretmeye devam ettik. 2023 bu üzücü durumun yanı sıra aynı zamanda Cumhuriyetimizin de 100. yılıydı. Bu özel duruma layık olmak için Alpiş İnşaat olarak hiç durmadık ve yıl boyunca 5 projede aktif olarak çalışmalarımızı sürdürdük” dedi.

“30. YILIMIZI KUTLAYACAĞIZ”

2024 yılıyla ilgili görüşlerini de paylaşan Karaalp, “Cumhuriyetimizin 100. yılında yatırımlarımızı hayata geçirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Yeni bir yıla giriyoruz. Her yeni yıl yeni umutlar, yeni heyecan ve hedefler demektir. Bu motivasyonla geçmişte olduğu gibi gelecekte de şehrimiz ve ülkemiz için çalışmaya, üretmeye ve katma değer sağlamaya devam edeceğiz. Şimdiden herkese ailesi ve sevdikleriyle birlikte güzel bir yıl diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.