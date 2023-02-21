Almanya'ya ihracatta ocak rekoru

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye, 1 milyar 594 milyon dolarla Almanya'ya tüm zamanların en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Almanya'ya ihracatı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 artarken, Almanya'nın toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 8,2 oldu.

Böylece Almanya, Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı ülke konumunda bulunmaya devam etti.

Türkiye, ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre değer bazında en fazla ihracat artışını Rusya Federasyonu'na yapılan dış satımda kaydetti.

Türkiye'nin Rusya Federasyonu'na ihracatı 415 milyon 492 bin dolar arttı.

İhracat artışında Rusya Federasyonu'nu, 198 milyon 182 bin dolarla Suudi Arabistan, 119 milyon 816 bin dolarla Fransa, 113 milyon 421 bin dolarla Almanya, 110 milyon 124 bin dolarla İspanya izledi.

Türkiye'nin Almanya'ya yaptığı ocak ayı ihracatında otomotiv endüstrisi, 412 milyon 514 bin dolar tutarında dış satımla liderliğini korudu.

Otomotiv endüstrisini, 304 milyon 35 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 141 milyon 244 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 128 milyon 193 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 108 milyon 5 bin dolarla elektrik ve elektronik sektörleri izledi.

Ülkeye en az dış satımı 429 bin dolarla diğer sanayi ürünleri, 692 bin dolarla gemi yat ve hizmetleri, 773 bin dolarla tütün, 1 milyon 86 bin dolarla süs bitkileri ve mamulleri, 2 milyon 560 bin dolarla zeytin ve zeytinyağı sektörleri gerçekleştirdi.

Otomotiv endüstrisi ihracat artışında da ilk sırada

Sektörlerin Almanya'ya ihracat artışında da otomotiv endüstrisi geçen yılın