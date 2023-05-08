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Altından tarihi rekor
Altın fiyatları, FED’in mesajları sonrası tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Altının ons fiyatı, tarihi rekorunu 2.078 dolara çıkarırken, ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle gram altında yeni zirvesini 1.302 liraya taşıdı.
Dünya 08.05.2023, 21:56
ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini artırırken, yeterince kısıtlayıcı bir duruş elde etmek için bazı ek politika sıkılaşmasının uygun olabileceği mesajını verdi. FED Başkanı Jerome Powell ise faiz artırımlarının devam edip etmeyeceği konusunda makroekonomik verilerdeki sinyallerin önem taşıdığını söyledi.
FED’in karar metnindeki ifadeler ve Başkan Powell’ın açıklamaları sonrasında dolar güç kaybetti ve ABD tahvil faizleri geriledi. Bu durum altın fiyatlarını da yükselişe geçirdi.
Altının ons fiyatı 2.078 dolara kadar yükselerek tarihi rekorunu yeniledi. Altının gram fiyatı da ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle yeni zirvesini 1302 liraya taşıdı.
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