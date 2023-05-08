Altından tarihi rekor

ABD Merkez Bankası (FED) politika faizini artı­rırken, yeterince kısıtla­yıcı bir duruş elde etmek için bazı ek poli­tika sıkılaşmasının uygun olabileceği me­sajını verdi. FED Baş­kanı Jerome Powell ise faiz artırımlarının devam edip etmeyeceği konusunda makroekonomik ve­rilerdeki sinyallerin önem taşıdığını söyledi.

FED’in karar metnindeki ifadeler ve Başkan Po­well’ın açıklamaları sonrasında dolar güç kay­betti ve ABD tahvil faizleri geriledi. Bu durum altın fiyatlarını da yükselişe geçirdi.

Altının ons fiyatı 2.078 dolara kadar yükselerek tarihi rekorunu yeniledi. Altının gram fiyatı da ons altında yaşanan yükselişin etkisiyle yeni zir­vesini 1302 liraya taşıdı.