Uluslararası Bankacılık Federasyonu (IBFED) Genel Müdürü Hedwige Nuyens, Türkiye'de ekonomi, finans ve bankacılık alanlarındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, "Türkiye ekonomisinde bir değişim yaşanıyor. Türkiye ekonomisinde yakında çok iyi bir görünüm olmasını bekliyoruz. Bankacılar olarak biz de bunun bir parçası olmak istiyoruz." dedi.

Uluslararası Arap Bankacılık Zirvesi kapsamında İstanbul'da bulunan Hedwige Nuyens, AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Federasyon olarak Türkiye'de ekonomi, finans ve bankacılık alanlarındaki gelişmeleri yakından takip ettiklerini aktaran Nuyens, "Türkiye ekonomisinde bir değişim yaşanıyor. Türkiye ekonomisinde yakında çok iyi bir görünüm olmasını bekliyoruz. Bankacılar olarak biz de bunun bir parçası olmak istiyoruz." dedi.

Nuyens, bankacılık sektörünün her ekonominin kilit paydaşlarından olduğuna işaret ederek, "Tüm Türk bankaları, Türk toplumunun enflasyon oranları ve artan fiyatlarla yüzleşebilmesini sağlamak için merkez bankası ve siyasi otoritelerle çok yakın çalışmaktadır. Bazı başarılar görüyoruz. Ekonomide istikrar olacağına dair daha fazla güvene doğru ilerliyor." ifadelerini kullandı.