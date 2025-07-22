TÜBİTAK tarafından hayata geçirilen “Yapay Zeka Ekosistem Çağrısı” projesinin sözleşme imza töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Orhan Aydın, İstanbul Valisi Davut Gül, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, proje desteği almaya hak kazanan üniversitelerin rektörleri ve sektör temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.

Çok boyutlu bir atılıma imza attık

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mehmet Fatih Kacır, “Önümüzdeki dönemde Yapay Zekâ Dönüşüm Programlarıyla; yapay zekâ teknolojilerinin üretim süreçlerinde kullanımını daha da yaygınlaştıracağız. Yerli ve özgün yeni yapay zekâ modellerinin doğmasını sağlayacak girişimleri, somut adımlarla desteklemeyi sürdüreceğiz. Türkiye’de hiper ölçek veri merkezlerinin kurulmasını hızlandıracağız” dedi.

İlk kez uygulanacak bir sistem

Çalışmasının detayları hakkında bilgi veren Doç. Dr. Metin Bilgin, bir sanayi inovasyonu olarak öne çıkan projede metal kesme testere makinelerinin yapay zeka ile daha akıllı hale getirileceğini belirtti. Bilgin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK tarafından desteklenen projede; BUÜ, İletişim Bilgisayar Yazılım Sistemleri ve Bekamak Makine Sanayi firmalarının işbirliği bulunduğuna işaret etti.

Rektör’den tebrik

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, “Üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesine katkı sağlayan, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yanı sıra TÜBİTAK tarafından da destek almaya hak kazanan değerli bir projenin üniversitemize kazandırılmasına vesile olan hocamız Doç. Dr. Metin Bilgin’e ve proje paydaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.