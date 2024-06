Bu yıl ikincisi düzenlenen zirvenin teması “Odaklan” olarak seçilirken, zirvenin açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Bir insanın yaşamı boyunca süren eğitiminin üç ana kaynak yoluyla olduğu söylenebilir; ailede eğitim, toplumda eğitim ve eğitim öğretim kurumunda eğitim” dedi. Küçükkayalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ülkemizin endüstriyel gereksinimlerine tam olarak yanıt verebilecek şekilde teknik temel-ara eleman yetiştirme programlarını en kısa sürede hayata geçirmeli, sözde kalan sanayi – okul işbirliği mutlaka sağlamalıyız. Açılmış ve açılacak her seviyedeki eğitim ve öğretim kurumunu niteliksel ve niceliksel açıdan geleceği görerek çok iyi değerlendirmeli, müfredat içeriğini çağımızın ve ülkemizin gereksinimlerine uygun hale getirmeli, bilimsellikten ve liyakattan asla taviz vermemeliyiz. Eğitim ve öğretim kurumlarımızın tamamında gerek öğrencilere gerekse öğreticilere yönelik verilecek derslerin ve eğitimlerin geleceğimize yön verecek dijital, yeşil ve toplumsal dönüşümleri içermesini sağlamalıyız. Her şeyin temelinde eğitimin olduğu gerçeğini her zaman aklımızda tutmalıyız.

Eğitimi salt sanayimize teknik temel eleman yetiştirme çerçevesinde ele almıyoruz. Eğitimin geri kaldığı bir ülkede, toplumsal ilerlemenin ve gelişmenin gerçekleşmesi de olanaksızdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün, “Eğitimdir ki, bir milleti ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder” deyişini anımsatarak, bizlere, sizlere, hepimize düşen sorumluluğu paylaşmak isterim.”

Yeteneğe erken yatırım

BUSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Eğitim ve Gelişim Çalışma Komitesi Sorumlusu Orçun Sarıca ise Zirve’nin mottosuyla ilgili konuştuktan sonra, “Her şeyi değil öncelikli şeyleri yapmaya, odaklanmaya ihtiyacımız var” dedi. Sarıca, “Dışarıdan hazır yeteneği bulmak maliyetli. O nedenle yeteneği erken keşfedip, yatırım yapmak önemli. Kişinin ihtiyacına özgü eğitimler vermek önemli” dedi.

Daha sonra gerçekleştirilen ve Fazıl Oral’ın yönetimindeki panelde “Yönetim Kurullarının Liderlik ve İnsan Kaynakları Ajandası” tartışıldı. Zirve sonunda, sosyal medyada en çok paylaşım yapan 3 katılımcıya Atatürk portresi hediye edildi.