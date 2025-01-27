Divan Başkanlığını Şerif Arı’nın, Yardımcılığını M. Fatih Aksoy’un ve Katipliğini Alp Kesercioğlu’nun gerçekleştirdiği Genel Kurul’un açılışında konuşan BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, 2023 yılı mart ayında kamuoyu ile paylaştıkları Bursa’nın nasıl bir kent olduğu ve ne olabileceğine ilişkin kapsamlı bir çalışma olan “Sanayi, Tarım ve Turizm ile Gelişen Bursa” vizyon belgesiyle başlayan sürece ilişkin geniş bir konuşma yaptı. Küçükkayalar, şunları dile getirdi:

“Belgemiz çok ses getirdi ve olumlu geri dönüşler aldık. Vizyon belgemizin amacının akıllarda yer etmesi için Bursa’nın Türkiye’de organize sanayinin ilk kurulduğu kent olmasından hareketle, “Sanayinin Pilot’u Bursa, Dönüşümün de Pilot’u Olmaya Hazır” sloganını geliştirdik.

Biliyoruz ki sanayiye öncülük eden kentimizin artık yeşil, dijital ve toplumsal dönüşüme de öncülük etmesinin zamanı gelmişti. Bunu yapabilecek bilgi, birikim ve deneyime Bursa’mız sahipti.

Bu arada yerel yönetimlerde yaşanan değişimle birlikte Bursa Planlama Ajansı kuruldu. Ajans hızla çalışmalarına başladı ve 2025 sonunda 1/100.000’lik Bursa 2050 Çevre Düzeni Planının açıklanacağını duyurdu.

Bunun üzerine son üç aydır biz de sloganımızı yeni bir aşamaya taşıdık. Artık tüm ortamlarda “Yaşanabilir bir Bursa için tam zamanı” diyoruz.”

Dönüşümü başarırsak Bursa başka ligde olur

BUSİAD Başkanı Küçükkayalar, “Adının başında Bursa olan gönüllü bir kuruluş olarak bunu kendimize bir borç biliyoruz” diyerek, “Sıra yaşanabilir bir kent, yeni üretim biçimlerini anlamak ve onu iş yapışımıza uygulamakta. Uzun yıllardır zaten yeşil ve dijital dönüşümü konuşuyorduk. Avrupa Yeşil Mutabakatı ile de bu artık bizler için kaçınılmaz bir gerçek oldu. Bu dönüşümü başaran bir Bursa’nın başka bir ligde olacağı aşikâr. BUSİAD olarak elimizi değil tüm vücudumuzu bu sorumluluğun altına koyduğumuzu rahatlıkla söyleyebiliriz” dedi.

Ardından gerçekleştirilen Olağan Mali Genel Kurul’da, BUSİAD Yönetim Kurulu’nun faaliyet raporu ve 2024 hesapları ibra edilirken, 2025 bütçesi de onaylandı.