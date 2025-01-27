Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BOSİAD ) ile Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) işbirliğiyle yürütülen ve Z kuşağının iş dünyasına adım atarken yaşadıkları zorluklar ile işverenlerin bu kuşakla ilgili düşüncelerini analiz etmeyi amaçlayan bilimsel araştırmada son aşamaya gelindi.

‘Z Kuşağı ve İşverenlerin İstihdamına İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi: Kariyer Gelişim Modeline Yolculuk’ başlıklı projeden elde edilen ilk sonuçları, Bursa OSB’de faaliyet gösteren firmaların işe alım sürecinde etkili olan İnsan Kaynakları (İK) yetkilileri ile paylaşan Araştırma Ekibi, Z Kuşağı çalışan adaylarının “kariyer gelişimlerini” belirlemek amacıyla geliştirdikleri ölçek formunu Z Kuşağı çalışan adaylarına uygulamaya başladı. Bunun yanında projenin nihai hedeflerden biri olan iş yerlerinde çalışanların “işe bağlılığını” sağlamak için tasarlanan modelin test edilmesi amacıyla belirlenen ölçek formlarını, İK yetkililerinin çalışanlarıyla paylaşmalarını istedi. Bu model sayesinde iş yerlerinde verimli ve etkili bir ortam oluşturulacağı düşünülüyor.

BOSİAD Başkanı Çağan: Birbirimizi anlamalıyız

Düzenlenen toplantıda konuşan BOSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Rasim Çağan, şunları söyledi:

“İş dünyası gençleri, gençler de iş dünyasını anlamaya çalışmalı. Çünkü Z kuşağı, geleceğin sanayisinin en büyük umudu. İlk kez X, Y, Z kuşakları birlikte çalışıyor ve bu dinamiği yönetmek, sanayimizin sürdürülebilirliği için kritik önemde. Bu üç kuşağı bir arada çalıştırmayı başaramazsak ne sanayimizi ne de şirketlerimizi sonraki nesillere aktaramayacağız. Dolayısıyla onların bireysel, yenilikçi ve görsel odaklı bu yapısı fırsata çevirilmeli. Z kuşağı teknolojiye dayalı esnek ve yaratıcı bir çalışma ortamını tercih ederken, işverenler verimlilik ve aidiyet gibi daha geleneksel değerlere odaklanıyor. Bu uyumsuzluklar ise, iş dünyasında verim kaybı ve hedeflere ulaşmada zorlanma gibi maddi ve manevi kayıplara yol açabiliyor.”

BUÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni

Aynı iş yerinde farklı dilleri konuşup, farklı anlayışlara sahip olmak yerine, farklılıkların dezavantaj oluşturmadığı, ortak hedefler doğrultusunda motivasyonun ve iletişiminin yüksek olduğu bir çalışma ortamı oluşturmak amacıyla, kuşaklar arası uyumu sağlamak için bir köprü kurulmasının önemine değinen BUÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Çepni ise, “Bu yüzden de Z kuşağı ile işverenler arasındaki çatışma ve çakışma alanlarını tespit edeceğimiz, kuşaklar arası uyum ve verimliliği arttıracak stratejiler geliştirilmesine katkı sağlayacağımız için bu proje, büyük önem arz etmektedir” dedi.

Projenin Diğer Z Kuşağı Araştırmalarından Farkı

- Dört farklı çalışma grubu araştırmaya dahil edildi (işverenler, çalışanlar, lise ve üniversite öğrencileri)

- Her bir grubun iş hayatı beklentileri ve ihtiyaçları tespit edildi.

- Bu dört farklı grubun ihtiyaç ve beklentileri karşılaştırıldı.

- İstihdam edilecek üniversite öğrencileri için kariyer gelişim ölçeği geliştirildi.

- Çalışanlar için önemli olan beş faktör tespit edildi ve bir model oluşturulması hedeflendi.

- Projede birden fazla araştırma yöntemi aynı anda kullanıldı.