AYDIN DAĞTEKİN – GÖKSEL BAŞARAN

Türkiye’nin en dinamik özel sektör kuruluşlarını bünyesinde barındıran sanayinin başkenti Bursa, bu alandaki konumunu pekiştirmek için aralıksız çalışmayı sürdürüyor. Küresel ekonomide ve Türkiye’de yaşanan sıkıntılara rağmen Bursalı devler; üretime, istihdama, büyümeye ve ihracata devam etmek için yatırımda hız kesmiyor.

Makineden tekstile, gıdadan mobilyaya, sağlıktan enerji ve inşaata kadar farklı sektörlerde faaliyet gösteren onlarca firma, yeni yatırımları peş peşe devreye almaya başladı. Bunların bir kısmı yeni tesis yatırımı olarak öne çıkarken, bir kısmı da ek yatırım ya da teknolojik makine yatırımı olarak realize oluyor.

Bursalı firmalar sadece kent ya da yurt genelinde değil; faaliyet gösterdikleri ve büyümeyi hedefledikleri dış pazarlarda daha etkili olabilmek için yurt dışında da yatırım yapmayı düşünüyor. Yatırım planlanan ülkeler arasında öne çıkan ülkeler ise Çekya ve Slovakya oldu.

Bursa iş dünyası, bu yatırımlarla bir yandan dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir üretimi hedeflerken, bir yandan da küresel çapta artan rekabetin gerisinde kalmamanın hesaplarını yapıyor. Özel sektör, bu şekilde rakiplerine karşı avantajlı konuma geçmeyi, ülkemiz ve insanımız için çıtayı biraz daha yükseğe taşımayı amaçlıyor.

Korteks Genel Müdürü Barış Mert

Yatırımlar için 7 milyon dolar ayırdık

Korteks olarak kaliteli ve katma değeri yüksek ürünler üretmenin yanı sıra, ürünlerimizin çevreye ve insan sağlığına olası etkisinin mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesi için çalışıyoruz. Ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliği bir bütün halinde ele alıyoruz. Bu yıl için planladığımız modernizasyon, revizyon, otomasyon, yazılım güncellemeleri gibi yatırımlarımız için yaklaşık 7 milyon dolar bir bütçe ayırdık. Tesislerimizi döngüsel ekonomiye uygun geliştirerek Avrupa’nın en büyük entegre polyester iplik üreticisi olma konumumuzu koruyoruz.

Durmazlar Makine yatırımda hız kesmiyor

Geçtiğimiz yıl hedeflenen büyüme rakamlarını yakalayan Durmazlar Makine, 2024 yılı için ise daha yüksek büyüme hedefi belirledi. Durmazlar, bu hedeflere ulaşmak için yatırımlarına ve yeniliklerine devam etmeyi planlıyor. Üretim proseslerinde verimliliği ve hizmet kalitesini artırmak, manuel işleyen süreçleri azaltmak amacıyla dijitalleşme çalışmaları yürüten firma, 2024 yılı içerisinde daha fazla makine ve opsiyonun dijital ortamda tasarlanabileceği bir üretim altyapısı oluşturmayı hedefliyor.

Özdilek Holding Kurumsal İletişim ve Destek Operasyonları Genel Müdürü Ufuk Kılınçarslan

TOSAB’da yeni fabrika kuracağız

Tecrübe ve birikimlerimizi günümüzün modern uygulamalarıyla buluşturarak yeni projeler üzerinde çalışıyoruz. Geçtiğimiz aylarda Bursa’nın modern semtlerinden Balat’ta, Orange City Balat konut projemizi hayata geçirdik. Ormana yakın konumuyla doğanın içinde nitelikli bir yaşam sunan projemiz; 11 blok, 130 daireden oluşuyor ve projemizin 3.200 metrekare büyüklüğünde ticari kullanım alanı bulunuyor. Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (TOSAB) yeni bir fabrika inşaatına başladık. Bursa merkezde yer alan fabrikamızı bu bölgeye taşıyarak 2025 yılında faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Fabrikamız taşınınca mevcut yerimizde daha modern bir alışveriş ve yaşam merkezi oluşturacağız. Ayrıca Bursa Yıldırım’da yeni bir alışveriş merkezi daha yapacağız. Özdilek Kocaeli’de ise Game Factory eğlence merkezimizi yenileyeceğiz. Bu yatırımımızla şehre değer katacak bir eğlence merkezi sunacağız. Bunların dışında ise Bursa Yenişehir’de yer alan Tabiat Tarım çiftliğimizdeki üretim kapasitemizi büyüterek gelecek yıl sütçülük ve süt ürünleri üretimi de yapacağız.

Coşkunöz’den Slovakya’da fabrika ve lojistik merkezi

2023, Coşkunöz Holding’in çalışma ve yatırımlarını tüm hızıyla sürdürdüğü bir yıl oldu. Holding, yurt dışında da mevcut ve yeni yatırımlarıyla büyümeye devam etti. Coşkunöz Holding, 2024 yılında Slovakya’da faaliyete geçen montaj fabrikası ve lojistik merkezi ile global alanda üretimi ile ön plana çıkacak. İnovasyona ciddi yatırım yapan Coşkunöz Holding, 2022 yılından bu yana Coşkunöz Holding Kurumsal Girişim Sermayesi CVentures aracılığıyla da mobilite, medikal teknolojiler, tarım, havacılık gibi alanlarda faaliyet gösteren start-up girişimlere yatırım yapıyor. Şu ana kadar Optiyol, Kuartismed, Trabtech, Upschool, Nanomik Bioteknoloji, Niocycle ve Saha Robotik adlı 6 start-up’a yatırım yapan holding, önümüzdeki yıllarda teknoloji odaklı erken aşama girişimlere yatırım yapmaya, yeni girişimlerle tanışmaya, ekosistem paydaşlarıyla iş birlikleri ile sinerji yaratmaya devam edecek.

Beyçelik Holding CEO’su Baran Çelik

Yenilenebilir enerjide portföyümüzü genişletiyoruz

Ana faaliyet alanımız olan otomotiv yan sanayi alanında, elektrikli araçlarda iş hacmini genişleteceğiz. Bu konuda yurtiçi ve yurtdışı projelerde daha aktif yer almayı hedefliyoruz. TEKNOSAB’daki yeni yatırımımızda TOGG için üretimimiz devam ederken, Romanya’daki fabrikamızda da elektrikli araçların batarya taşıyıcı ünitesi üzerine bir yatırıma başladık. BEWEN Enerji’nin Turguttepe, Yahyalı ve Adares RES projelerinde kapasite artışı yatırımlarımız devam ediyor. Bursa’nın Karacabey ilçesinde yer alacak 4’üncü projenin süreçleri ise devam ediyor. Yenilenebilir enerjide portföyümüzü genişletiyoruz. Yahyalı’da bulunan RES projemize ek kaynak olarak Güneş Enerjisi Santrali kuruyoruz. Rüzgar türbini kule üretimi alanında faaliyet gösteren Gesbey şirketimizin ikinci fabrikasını, Eylül 2023’te Bandırma Organize Sanayi Bölgesinde açtık. Bu yeni yatırımımızla birlikte yıllık kule üretim kapasitemiz 430 kule oldu. İklimlendirme sektöründe yüzde yüz yerli sermaye ile üretim yapan ve Bursa’dan 40’tan fazla ülkeye panel radyatör, kombi, şofben ve kazan ihracatı gerçekleştiren Warmhaus Kasım 2023 itibari ile TEKNOSAB’daki yeni üretim tesisinde faaliyetlerine başladı.

Ermaksan Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Ahmet Özkayan

Yeni yatırımlarla liderliğimizi sürdüreceğiz

Ermaksan olarak önümüzdeki yıllarda da yenilikçi ürünler ve yeni yatırımlarla liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Global pazarda daha da güçlenmeyi ve Türkiye’nin makine sektöründe öncü rolümüzü pekiştirmeyi amaçlıyoruz. 50 yılı aşkın tecrübemiz ve yenilikçi vizyonumuzla Türkiye’nin makine sektöründe liderlik yolunda ilerliyoruz. Ar-Ge ve inovasyona verdiğimiz önemle sektöre yeni teknolojiler kazandırıyor, geniş ürün yelpazemiz ve yurt dışı pazarlardaki başarımızla ülkemizi gururlandırıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da global pazarda daha da güçlenmeyi ve Türkiye’nin makine sektöründe öncü rolünü pekiştirmeyi hedefliyoruz.

Ermetal Şirketler Grubu CEO’su Yesari Süalp

Robot ve ekipman yatırımları planlıyoruz

Önümüzdeki yıllarda devreye girecek yeni projeler ve yatırımlarla büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz. Kaynak robot yatırımları, fabrika düzenlemeleri ve verimlilik artışına yönelik ekipman yatırımları planlıyoruz.

Çilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Çilek

İştiraklerimizle büyümeyi sürdürüyoruz

Geldiğimiz noktada sektörün en beğenilen markası olduk. Bunun yanı sıra uluslararası çocuk mobilya markaları arasında ilk 10’un içinde yer alıyoruz. Halen 5 kıtada 50’den fazla ülkede, 500’ün üzerinde satış noktasında ürünlerimizi dünya çocuklarının beğenisine sunuyoruz. 2023 yılında Azerbaycan mobilya sektörünün en güçlü firması ile yaptığımız iş birliği neticesinde Çilek markalı ürünlerin Azerbaycan’da üretimine başladık. Bununla birlikte 25 bin metrekarelik çok katlı modern depo alanımızı faaliyete geçirdik. Çilek Holding olarak, iştiraklerimizle büyümeyi sürdürüyoruz.

Gökçelik Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Aras

Yeni e-ticaret markası ‘rafiste’yi devreye soktuk

Teknolojiyi yakından takip eden şirketimiz, gelişen teknolojinin perakende sektörü ve sanayi işletmelerindeki beklentilerini karşılayabilmek için otomasyon ve bilgi işlem teknolojileriyle desteklenmiş Endüstri 4.0 yatırımlarına ağırlık vererek, raf ve depo sistemleri konusunda çözümler üretiyor. Küresel dünyadaki yeni gelişmelere uyum sağlayan Gökçelik, Yeni E-Ticaret markası www.rafiste.com ile raf sektörünü ev, ofis, market mağaza dükkan depo gibi ihtiyaçlarını karşılamak üzere perakende satışa açtık. AR-GE çalışmalarına ağırlık vererek Rafiste.com için özel tasarım ürünler geliştirdik. Ev kullanıcılarına yönelik dekoratif ve 10 saniyede kolayca kurulabilen vidasız raflar, çok amaçlı sehpalar, kitaplıklar, mutfak ve banyo rafları, takı stantları, garaj için hafif yük rafı gibi ürünlerin yanında, bakkal, dükkan, ofis, market mağaza için ihtiyaç duyulan raf sistemlerini perakende olarak ürettik.

Akyapak Makine Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cihan Kırgız

TEKNOSAB’da yeni tesis inşaatına başladık

TEKNOSAB’da yeni bir tesis inşaatına başladık. 50 bin metrekare alan üzerinde 36 bin metrekare kapalı alana sahip bir fabrika hayata geçiriyoruz. Akyapak’ın vizyonuna uygun bir üretim stratejisi ile oradaki tesisimizi hayata geçireceğiz. Halihazırda 120’den fazla ülkeye ihracat yapmaya devam ediyoruz. Üretimimizin yüzde 85’ini oluşturan ihracatın oranının korunması konusunda hassasız. Bükme makineleri ve metal şekillendirme konusundaki makinelerimiz sektörde çok fazla bilinen modeller ancak yapısal çelik ve plaka işleme teknolojilerinde de ilkleri gerçekleştiren bir Türk firması olarak Akyapak dünyada da önemli bir marka haline geldi. Yeni tesisimizde de ileri teknolojileri üreterek ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz.

Referans Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bakioğlu

Robotik sistemlerin kullanılacağı yeni tesis kuracağız

Sürekli ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimiz doğrultusunda birçok yatırım yapıyoruz. Referans Holding olarak, Gaziantep’te bulunan yemek fabrikamızın kapasitesini artırmanın yanında Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) de üretim aşamasında son teknolojik ve robotik sistemlerin kullanılacağı yeni bir tesis kurmayı planlıyoruz. Yatırımlarımız, teknolojik altyapımız ve deneyimli ekibimizle, artık daha geniş bir perspektifte hizmet verecek ve sektördeki liderliğimizi daha da güçlendireceğiz.

Nuri Körüstan Makine Metal Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Körüstan

100’üncü yılı yeni fabrikamız ile taçlandırdık

60 yıllık tecrübemizi Cumhuriyetin 100’üncü yılı olan 2023’te, Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) inşa ettiğimiz 100 bin metrekarelik yeni fabrikamız ile taçlandırdık. Yüzde 200 kapasite artışı sağlayacak bu fabrikamız ile çelikte yeni nesil hizmet anlayışımızı sürdürmek istiyoruz. Bunun yanı sıra üretim alanında da yeni yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Stres Alma ve Doğrultma bölümüne yaptığımız yeni makine parkuru yatırımımız ile müşterilerimize en doğru şekilde hizmet sunuyoruz.

Yepsan A.Ş. İcra Kurulu Üyesi Seyit Ali Baş

Teknolojik makine yatırımları yapıyoruz

Yepsan olarak üretim kapasitemizi artırmak için teknolojik makine yatırımları yapıyoruz. 2022 yılının ikinci yarısından itibaren bu yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Bu yatırımlarımız 2024 yılının sonuna kadar sürecek. Yeni yılda müşteri çeşitliliğimizi artırarak ihracat payımızı genişletmeyi planlıyoruz. Tüm bunlarla birlikte, sürekli yenilik ve gelişmeye odaklanarak sektördeki liderliğimizi sürdürmeyi hedefliyor ve bu doğrultuda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Minteks Şirketler Grubu Başkanı Özkan İrman

Yeni yatırımlarımıza 2024’te de devam edeceğiz

2024 yılında da yeni yatırımlar, markalaşma ve sürdürülebilirlik odaklı yaklaşımımızı ön plana çıkarıyoruz. Bursa, İpek Yolu üzerindeki konumu, köklü geçmişiyle tekstilin merkezi olmasıyla bilinir. Sektörün dünya pazarındaki rekabetçi konumunu sürdürmek ve güçlendirmek adına, biz de küresel bir oyuncu olma vizyonumuz doğrultusunda katma değer yaratacak iş birliklerine odaklanmayı ve ürün çeşitliliğimizi artırmayı sürdürüyoruz. Bu sayede sektördeki varlığımızı güçlendirerek geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlemeyi hedefliyoruz.

Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler

Karanlık yatak üretim fabrikası kuracağız

Büyük bütçeler ayırarak her ay 4 – 5 proje geliştiriyoruz. 400’e yakın farklı makine ile sektöre hizmet veriyoruz. Planlarımızın ilk üç aşamasını başarıyla hayata geçirdik. 4’üncü ve 5’inci aşamalara da neredeyse son noktayı koyduk. Dünya genelinde robotik hatlarımızın entegre edildiği yaklaşık 20 tesisi başarıyla kurduk. 2024 yılı içinde karanlık yatak üretim fabrikası kurma hedefimize doğru kararlı adımlarla ilerliyoruz.

Matlı yenilenebilir enerjiye yatırım yapıyor

Hem üretim maliyetlerini düşürmek hem de gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak amacıyla Matlı Şirketler Grubu, 2020 yılından bugüne kadar 13 tesisinde devreye aldığı çatı üzeri güneş enerji santralleri ile kurulu gücünü 4 yılda 20 bin kWp seviyesine çıkardı. Matlı, 2024 yılında üretim tesisleriyle beraber arazi GES’i kurulumlarıyla da temiz enerji üretimi için kapasitesini arttırmaya hazırlanıyor. 180.000 kW’lık GES yatırım kapasitesi bulunan Matlı, grup şirketlerinde kurulu çatı GES’i projeleri ile enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 15’ini karşılıyor. Keskinoğlu’nun 7 tesisinde 13 bin kWp’lik çatı üzeri GES projesi başlatan Matlı, Proyem Diyarbakır fabrikasına kuracağı çatı üzeri GES ile birlikte 14 bin kWp’lik yatırım hedefliyor. 2024 yılı yenilenebilir enerji projeleri arasında çatı GES’i projeleri ve depolamalı RES projeleri yer alıyor. Matlı, RES (Rüzgâr Enerji Santrali) projeleri için ilk etapta; Çanakkale, Bursa, Samsun ve Mersin illerinde yatırım yapmayı planlanıyor. İki sene içerisinde toplamda 250 MW kurulu güç hedefleyen Matlı, yeni yatırımıyla 5,1 milyon kg üzerinde CO² salınımını da engellemiş olacak.

NUKON Yönetim Kurulu Başkan Vekili Oktay Akyıldız

TEKNOSAB’daki yeni fabrikamızla daha da güçleneceğiz

Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (TEKNOSAB) 50 bin metrekarelik yeni fabrikamızın açılışıyla birlikte, üretim, istihdam ve ihracat alanlarında önemli artışlar hedefliyoruz. Yeni tesisimiz, büyüyen talebi karşılamak ve pazar payımızı genişletmek için önemli fırsat sunuyor. Bunu yaparken de istihdamımızı da iki katına çıkaracağız. Böylece hem ülke hem de Bursa ekonomisine daha fazla katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

İğrek Makina Ar-Ge Müdürü Fatih İğrek

Mustafakemalpaşa OSB’de yeni tesis kuruyoruz

Bursa Mustafakemalpaşa OSB’deki fabrikamızın inşaatı tam gaz devam ediyor. 150 bin metrekare arsaya kurulan üretim tesisimizin en stratejik bölümü, yine dökümhanemiz olacak. 20.000 metrekarelik bu kısmı tamamladık ve dev kapasiteli endüksiyon ocakları kurulumlarını gerçekleştirdik. Yeni fabrikamız 5 dev endüksiyon ocağı ile 190 ton maden biriktirebilecek üretim kapasitesine, parçada 100 tonu bulan parçaları dökebilecek altyapıya sahiptir. Fabrikamız kapasite bazında Avrupa’nın ve hatta dünyanın önde gelen dökümhanelerinden birisi olacak ve devam edecek yeni 20.000 metrekarelik kısımdaki tezgah üretimimizi güçlü bir temel üzerine oturtacaktır.

PMS Alüminyum Yönetim Kurulu Üyesi Merve Önsever Çağlayan

TEKNOSAB’da yeni fabrika kurduk

Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (TEKNOSAB) tam entegre ve son teknolojiye sahip yeni fabrika yatırımları ile son derece güçlü bir Ar-Ge altyapısına ulaştık. Buradaki fabrikada yüksek magnezyum alaşımlı alüminyum üretimine odaklandık. TEKNOSAB fabrikasında, otomotiv sektörüne yönelik üretimlerin daha hızlı ve yüksek tonajlı yapılabileceği, enerji ve üretim verimliliği sağlayan bir yapı kurduk.

Akiş Boya Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Melih İyigüllü

Altyapı ve yeni makine yatırımlarımız sürecek

Fabrikamızda altyapı ve yeni makine yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Üretim gücümüzü artırmak ve kaliteyi yükseltmek amacıyla fabrikamızda önemli iyileştirmeler yapmayı planlıyoruz. Yeni makine yatırımları ve modernizasyonla üretim kapasitemizi artırarak, aynı zamanda kaliteli kontrol merkezimizi de en son teknolojiyle güncelleyerek verimliliği artırmayı hedefliyoruz. Bunların yanında Endüstri 4.0 çerçevesinde kurduğumuz nesnelerin interneti tabanlı gelişmiş kalite kontrol sistemimizin devam projesi olarak, yüksek tonajlı ürünlerin el değmeden üretilip doldurulması üzerine de bir projemiz var. Ayrıca Bursa Teknoloji Organize Sanayi Bölgesi’nde (TEKNOSAB) gerçekleştirdiğimiz yatırım ile üretim kapasitemizi artırarak, teknolojiye dayalı ve sürdürülebilir çözümler sunma hedefimizi güçlendirmek istiyoruz.

BEKAMAK 10 bin metrekarelik yeni tesis

BEKAMAK sürekli iyileşme ve büyüme hedeflerini desteklemek amacıyla çeşitli girişimlerde bulunuyor. Bu kapsamda, üretim kapasitesini arttırmak adına önemli bir adım atan firma, mevcut üretim sahasına ek olarak, 10.000 metrekare yeni bir kapalı alanın inşasına başlandı. Bu yatırımla firma, hem mevcut operasyonların verimliliğini artırmayı hedefliyor hem de gelecekteki büyüme potansiyelini desteklemeyi amaçlıyor.

Kıratlı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Ergün Kıratlı

Yeni projeye kısa zamanda başlayacağız

Bademli ve Özlüce’de villa projelerimizi, Balat ve Beşevler’de de konut projelerimizi kentimize kazandırdık. Aynı zamanda Balat ve Özlüce’de iş merkezleri inşa ettik. Sidelya Garden Doğanköy projemize kısa zaman içerisinde başlayacağız. Bu proje ile kentimizin yükselen bölgesi Doğanköy’de 48 daire ve 12 dükkandan oluşacak nitelikli bir işe daha imzamızı atacağız.

Eyrice Dental Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Türkay Eyrice

Yeni fabrikamızla diş protezi ihraç edeceğiz

Bir süre önce TEKNOSAB’daki fabrika inşaatımız için altyapı çalışmalarına başladık. Yakında fabrikamızın temel atma törenini yapacağız. Burayı 2 yıl içinde tam kapasite olarak faaliyete almayı istiyoruz. Fabrikamızla birlikte ülkemizin diş protezi ihracatını 200 milyon dolara çıkaracağız ve dünyanın dört bir yanına diş protezi ihraç edeceğiz. TEKNOSAB’daki fabrikamızla, Türkiye’yi diş protezi üretiminde dünyanın lider ülkeleri arasına sokmayı hedefliyoruz.

ERA Alüminyum Genel Müdür Şevki Köksal

Öncelikli yatırımımız güneş enerjisi sistemi kurmak

2023, yeni yatırımların ve büyümenin yılı oldu. Bu kapsamda yeni yatırımlarımızı devreye alarak üretim kapasitemizi ve verimliliğimizi artırdık. Bu yıl içinde öncelikli yatırımımız güneş enerjisi sistemi kurulumu olacak. Sahada bir GES yatırımımız olacak ve aynı zamanda kendi fabrikamızın çatısına kurulum için de başvuruda bulunduk. Bu sayede yaklaşık olarak 2,4 megavatlık bir kurulum gerçekleştireceğiz. Ayrıca, 2024 için mekanik işleme kabiliyetimizi ve kapasitemizi artırmak amacıyla yeni otomatik CNC profil işleme makineleri yatırımlarımız devam edecek. Otomotiv ve mobilya sektörleri için ürettiğimiz ürünlerin boyalı olması gerektiği için bir boyahane yatırımı da 2024 yılı gündemimizde yer alıyor. Tahmini olarak, bu yatırımların maliyeti yaklaşık 2,5 milyon dolar civarında olacak.

Sönmez Makina Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Söğünmez

GES yatırımı yapıp yeni fabrikaya taşınacağız

Yeşil dönüşüm çerçevesinde GES yatırımı yapacağız ve ayrıca yeni fabrikaya taşınacağız. Yeni tesisle birlikte toplam imalat alanını 10 bin metrekareye çıkaracağız. 2025 yılının ilk çeyreğinde de akıllı makinalar üretimi yapmak için hat kurmayı planlıyoruz.

İbraş Kauçuk yatırımda hız kesmiyor

İbraş Kauçuk, gelecek dönem vizyonuna uygun olarak büyüme ve alt yapının sağlamlaştırılması başlıkları kapsamında, 2024 yılı için üretim verimliliğini arttırma ve yalın üretim faaliyetleri, enerjinin izlenmesi ve verimliliğinin arttırılması, makine parkurlarının dijitalleşmesi ve teknolojik alt yapının arttırılması, süreçlerin dijitalleşmesi, Endüstri 4.0 ana başlıklarında yatırım yapma kararı aldı. Bu kapsamda yeni ekstrüzyon hattı yatırımı, hamur karışım tesisi revizyonu için yeni makine parkuru yatırımı, üretim kapasitesinin arttırılması için yeni otoklav yatırımı, üretim kapasite artışı için otoklav üretim hatlarının revizyonu, mevcut makine parkurunun Endüstri 4.0 kapsamında dijital dönüşüm yatırımı, üretim hatları için MES (veri toplama ve analiz sistemleri) yatırımı ve plastik enjeksiyon yatırımları gerçekleştirilecek.

Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul

İki yeni hastane açmayı planlıyoruz

Şehrin batı yakasında yeni bir hastane projesi üzerinde çalışıyoruz. Tüm branşlarda hizmet verecek, tam teşekküllü yeni hastaneyi, önümüzdeki yıl içinde hizmete açmayı planlıyoruz. İstanbul’daki yeni yatırımın devreye alınmasıyla da, sağlık turizmi alanındaki hedeflerimize daha güçlü adımlarla ilerleyeceğiz. Ayrıca, mevcut hastanede teknolojik cihaz yatırımlarımız devam ediyor.

Oktay Holding Dış Ticaret Sorumlusu Yağmur Ertoksöz

Çekya’da ve Slovakya’da yeni yatırım yapacağız

Firmamızın vizyonu doğrultusunda ve ülkemizin üreticilerinin desteği ile yerli üretimi dünyanın dört bir yanına yaymak konusunda büyük bir tutkumuz mevcut. Bizler baktığımız her şeyi nasıl pazarlayabilir, nasıl geliştirebiliriz diye düşünmekteyiz ki kanımca en büyük zenginlik budur. Tam da bu sebeplerden 2025 yılında yurtdışında Çekya’da ve Slovakya’da; yurtiçinde Urfa’da bazı yatırımlar yapmayı düşünmekteyiz.

Polteks Tekstil Makinaları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Karen

Üçüncü fabrikayı kurmaya hazırlanıyoruz

Gelecek için büyük hedefler belirlemeye devam ediyoruz. Türkiye’deki iki fabrikaya bir yenisini ekliyoruz, üçüncü fabrikayı kurmaya hazırlanıyoruz. Hedefimiz, dünyanın önde gelen ve gelişmiş ülkelerinde yeni fabrikalar kurmak. Yabancı ülkelerdeki iş deneyimlerimiz potansiyelimizi daha da artırdı ve bu nedenle hedefimizi Avrupa ve Amerika gibi büyük pazarlara çevirdik.

Ayaz Kauçuk Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Özdoğan

Yeni teknolojilere yönelik yatırımlar, önceliğimiz

Bu yıl Ayaz Kauçuk olarak en önemli yatırımımızı, mevcut fabrikamızın alanını genişleterek gerçekleştirdik. Bu genişletme, üretim kapasitemizi artırma, daha çevreci ve verimli üretim süreçlerine geçiş yapma ve yenilikçi ürünlerimizi daha hızlı piyasaya sürme stratejimizin bir parçasıdır. Ayrıca, Ar-Ge faaliyetlerimize ve yeni teknolojilerin entegrasyonuna yapılan yatırımlar da, bu yılın öncelikleri arasında yer almaktadır.

Alpiş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sertaç Karaalp

Cumhuriyetin 100’üncü yılında 5 projeye imza attık

Cumhuriyetin 100’üncü yılında 5 projeye imza attık. Bu projelerden 2’sini tamamladık ve 2’sinin de temelini attık. 1 projeyi de yakında tamamlamayı planlıyoruz. Bu süreçte Kızılcık Mahallesi’nde Nilüfer House projemizin ilk etabını tamamladık ve 2’nci etabını da bitmek üzere. Kayapa’daki AlpişViale House projemizin teslimatlarını da yaptık. Aynı zamanda Kızılcık Mahallesi’ndeki Laden House ve Odunluk Mahallesi’ndeki Lenera House projelerimizin de inşası tüm hızıyla devam ediyor.

ELM Kimya Kurucu Ortağı Abdullah Emir Yıldızhan

Önemli bir yatırıma hazırlanıyoruz

Ambalaj sektöründe önemli bir yatırıma hazırlanıyoruz. Yeni üretim tesisi kurarak sürdürülebilir paketleme çözümlerine odaklanacağız. Bu tesisimiz ile yenilikçi biyobozunur paketleme ürünleri geliştirmeyi hedefliyoruz. Burası ürün yelpazemizi genişletmenin yanında ülke ekonomisine ve Bursa sanayisine de katkıda bulunacak. Çevreye duyarlı üretim tekniklerimizle sektördeki sürdürülebilirlik standartlarını artırırken, bu yatırımla da pazar payını artırmayı ve çevresel etkiyi azaltmayı hedefliyoruz. Biyobozunur paketleme ürünlerinin gelecekteki ambalaj trendlerinde önemli bir rol oynayacağını öngörüyoruz ve bu yatırımla da alanımızda liderlik yapmayı amaçlıyoruz.

Örnek Yemek Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Şakir Özen

Üç yeni projenin hazırlığını yapıyoruz

İstanbul Anadolu Yakası’nda bir iki proje ve yakın zamanda Ege bölgesinde başlayacak bir projemiz var. Yemek sayımızdaki artış istihdamımıza da yansıdı. Şu anda Örnek Yemek Sanayi’nde yaklaşık 360 kişilik bir çalışan sayımız var. Abidin Usta restoranlarında ise yaklaşık 80 çalışanımız var. 2024 için güncel yapıları daha verimli hale getirmek ve firma içi iletişimimizi daha iyi hale getirmek ve biraz daha çalışanlarımızın mutluluğunu ön plana çıkartmak bizim yatırımlarımızın önceliği.

SİFF Elektromekanik Genel Direktörü Özgür Yıldız

Katma değerli ve otomasyonlu ürünler imal etmek istiyoruz

Teknolojiye, yazılıma ve eğitime geçmiş yıllarda önemli yatırımlar yaptık. Ağırlıklı olarak proje bazlı çalıştığımız için standart üretim yapan firmalara göre makine parkı yatırımlarımız daha az oluyor. Biz daha katma değerli ve otomasyonlu ürünler imal etmek istiyoruz. Bu yüzden en önemli yatırım kalemlerimiz eğitim, teknolojik ürünler, otomasyon ürünleri ve yazılım oluyor. Firma olarak yazılımlarımızın büyük bir kısmını da kendimiz üretiyoruz.

Burpres Metal Sanayi A.Ş Genel Müdür Yardımcısı Tevfik Kumru

Yeni fabrika yatırımımız yolda

2007 yılında üretime başladığımız hızlı bağlantı elemanlarında, hızlı yol aldık. Teknolojik makine yatırımlarına devam ediyoruz. Hedefimiz, özellikle Destak markasını Avrupa’da en tanınan marka haline getirmek. Ciroyu geçen yıla oranla yüzde 54 artırdık. Bu durum, yeni makine yatırımlarını yapmamızı zorunlu hale getirdi. Mevcut 1800 metrekarelik alan, halen bize yetmiyor. Bu nedenle yeni fabrika yatırımımız olabilir.

ERBAB Otomat Genel Müdürü Ufuk Erdoğan

2,5 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız

Son 2 yıldır yaptığımız yatırımların meyvelerini toplayacağımız bir yıla başladık. Makine teçhizat ve tesis yatırımlarımızı tamamlamıştık. Bu yıl içerisinde sadece anlaşmalar kapsamında üreteceğimiz ürünle ilgili 2,5 milyon dolarlık bir yatırım yapacağız. Sadece Roketsan ile yaptığımız çalışmanın durumuna göre 5 eksen CNC yatırımları yapabiliriz. Bunların haricinde savunma sanayisi tarafında rutin üretimlerimize de devam ediyoruz. Yüzde 40’lık bir büyüme ile kapattığımız 2023’ün sonunda yaptığımız anlaşmalar ile öngörümüz 2024’te büyümemizin yüzde 100’ün üzerine çıkması yönünde. Bu dönemde ayrıca geliştirdiğimiz patentli ürünler ile ihracatta Avrupa pazarına odaklanarak oradaki etkinliğimizi artırmak istiyoruz.

BYB ETİKET Yönetim Kurulu Başkanları

Evren Dağdeviren ve Lamia Eren Olduk

Yüksek teknoloji ürünü makine yatırımı yaptık

Kaliteli baskı elde etmek için kusursuz kesim yapan bobin dilimleme makineleri, yüksek tiraj ve kaliteli baskı sunan 8 renkli flekso makineleri, hızlı setup özelliği sunan ve kısa terminlerde yüksek kalitede baskı yapan 6+1 renkli ofset makineleri, CTP makinesi, serigraf makinesi ve kamera kontrollü sarım makinelerini üretim parkurumuza kattık. Bu yatırımlarımızla müşterilerimizin taleplerini kısa sürede karşılayarak, sektörümüzdeki güvenilir konumumuzu pekiştiriyoruz. 2023 yılı içinde yapılan dijital etiket makine yatırımı ve yine etiket ile alakalı fakat ilk defa üretimini yapacağımız farklı etiket çeşitleri ile ilgili olarak yatırımlarımız bitmiş durumdadır. 2024 yılında teknoloji ve yazılımdan daha fazla faydalanmayı ve hizmet kalitemizi arttırmayı hedefliyoruz.

UEDAŞ Genel Müdürü Gökay Fatih Danacı

2024 yılında 3.7 Milyar TL yatırım planlıyoruz

Yatırım oranlarımız ve enerji talebimiz her geçen gün artmakta olup, 2022 yılında UEDAŞ olarak 13.1 GWh enerji dağıtımı gerçekleştirdik. Bu tüketimin büyük bir kısmı, 7.7 GWh ile Bursa’ya aittir ve bu da yatırımlarla benzer şekilde yüzde 59’luk bir orana denk gelmektedir. Özellikle OSB’lerle birlikte bu oran çok daha yüksektir. 2023 yılında bölgede 14 GWh enerji dağıtımı gerçekleştirdik. Bursa’nın payı ise 8 GWh. Yeni yılda da talebin Türkiye enerji tüketim ortalamasının biraz üzerinde artacağını öngörüyoruz. Birinci önceliğimiz, yeni oluşan ve gelişen bölgelerin enerji ihtiyacını karşılamak. 2024 yılında 3.7 Milyar TL bir yatırım planlıyoruz.

Sezgin Lazer Makine Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sezgin

Hızlı çözümler sunmak için yeni tesisimize taşındık

Operasyonlarımızı daha etkin bir şekilde yönetmek ve müşteri taleplerine hızlı çözümler sunmak amacıyla yeni tesisimize taşındık. Burada üretim kapasitemizi artırırken, müşterilere daha iyi hizmet verebilmek için showroom ve eğitim alanları da oluşturduk. Müşterilerimizin kendi showroomlarında da kaynak makinelerimizi deneyimleyebilmeleri için tanıtım araçlarımız da hizmet vermekte, müşterilerimizin talep etmeleri yeterli.

MTK Teknik Kaplama Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Çelik

Yapay zeka destekli yeni çinko hattı kuruyoruz

Bu yıl içinde firmamız, bir dizi önemli yatırım gerçekleştirecek. Öncelikle, yeni teknoloji ve yapay zeka destekli bir çinko hattı kuruyoruz. Ayrıca çevreci, dünyada eşi benzeri olmayan yeni teknolojiyle geliştirilen bir arıtma sistemi kurduk. Son olarak, kapasitesi yüksek yeni bir sevkiyat aracı aldık.