Bursa Serbest Mimarlar Derneği (Bursa SMD) Yönetim Kurulu Başkanı Can Şimşek, Sayman Zuhal Aslı Saka ve Yönetim Kurulu Üyesi Murat Bostancı, Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Filiz Şenkal Sezer, Dr. Öğr. Üyesi Gözde Kırlı Özer ve Öğr. Gör. Özge Tümer Yıldız’ı dekanlık binasında ziyaret etti.

Fikir Projesi Yarışması’nın ikincisini hazırlıyoruz

Bursa SMD YKB Can Şimşek, geçen yıl ilki düzenlenen ‘Ulusal Mimarlık Öğrencileri Fikir Projesi Yarışması’nın bu yılda düzenleyeceklerini belirtti. 2024 yılında “Mimarlık Pavyonu” temasıyla açılan ve toplam 150 bin lira ödül verilen yarışmanın ikincisi ile ilgili hazırlık çalışmalarına başladıklarını söyleyen Şimşek, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Uludağ Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültelerinden ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nden danışman jüri üyelerinin yer alacağı yarışmada konu belirleme ve jüri oluşturma çalışmaları devam ediyor. Yarışmanın geçen yıl olduğu gibi Kasım ayının sonlarında ilan edilmesi bekleniyor” dedi.