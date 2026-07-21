Bursa'nın organize sanayi bölgelerinde 2026 yılının ilk 6 ayında elektrik ve doğalgaz tüketiminde genel olarak düşüş yaşandı. Buna karşın su tüketiminde OSB'ler arasında farklı eğilimler dikkat çekti. Veriler, bölgelerin enerji ve su kullanımındaki değişimi ortaya koydu. Bursa sanayisinin önemli üretim merkezleri olan DOSAB, NOSAB ve HOSAB'ın 2026 yılı ilk 6 aylık tüketim verileri açıklandı. Elektrik tüketimi NOSAB'da yüzde 1,17, HOSAB'da yüzde 0,90 azalırken, DOSAB'da geçen yılın aynı dönemine göre hemen hemen aynı seviyede kaldı ve yüzde 0,04 arttı. Doğalgaz tüketiminde ise üç bölgede de gerileme görüldü. NOSAB'da tüketim yüzde 4,41, DOSAB'da yüzde 0,28, HOSAB'da ise yüzde 15,89 azaldı.

Su tüketiminde farklı görünüm

Su tüketiminde ise OSB'ler farklı bir görünüm sergiledi. 2. kalite su kullanımındaki artış, geri kazanılmış su kullanımının daha fazla tercih edildiğini ortaya koydu. İlk 6 aylık veriler, organize sanayi bölgelerinde enerji tüketiminin kontrollü seyrini koruduğunu gösterirken, su kullanımında ise üretim yapısına bağlı olarak farklı eğilimlerin devam ettiğini ortaya koydu.

NOSAB

NOSAB’da su tüketiminde düşüş

Elektrik Tüketimi (kWh)

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) 2026 yılının ilk altı ayında elektrik tüketimi, 2025 yılının aynı dönemine göre yüzde 1,17 azalarak 158 milyon 335 bin kWh'den 156 milyon 477 bin kWh'ye geriledi. Toplam tüketimdeki sınırlı düşüş, bölgede enerji kullanımının büyük ölçüde geçen yıl seviyelerinde korunduğunu gösterirken, aylık veriler üretim temposuna bağlı değişimleri de ortaya koydu.

Mayıs ayında yüzde 18,41'lik düşüş yılın en belirgin gerilemesi olarak kaydedildi. Bu durum, dönemsel üretim planlaması ve enerji kullanımındaki kontrollü seyrin tüketim verilerine yansıması olarak değerlendirilebilir. Ocak, şubat ve mart aylarında sırasıyla yüzde 2,75, yüzde 3,99 ve yüzde 1,18 oranında düşüş yaşandı. Nisan ayında yüzde 2,82, haziran ayında ise yüzde 19,87 artış gerçekleşti. Özellikle haziran ayındaki yükseliş, üretim faaliyetlerindeki dönemsel hareketliliğin enerji tüketimine yansıdığına işaret etti.

Genel tablo değerlendirildiğinde, NOSAB'da elektrik tüketiminin yılın ilk yarısında kontrollü bir seyir izlediği görülüyor. Aylık bazda yaşanan dalgalanmalara rağmen toplam tüketimdeki sınırlı gerileme, enerji kullanımındaki dengeli yapının korunduğunu ortaya koyuyor.

Doğalgaz Tüketimi (Standart Metreküp)

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) 2026 yılının ilk altı ayında doğalgaz tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,41 azalarak 9 milyon 120 bin standart metreküpten 8 milyon 717 bin standart metreküpe geriledi. Bu düşüş, ilk yarıda doğalgaz kullanımının geçen yılın altında gerçekleştiğini gösterdi.

Yılın ilk altı ayındaki eğilimler şu şekilde öne çıktı: Şubat ayında yüzde 16,86 ile en yüksek düşüş kaydedildi. Şubat ayında yüzde 16,86 ile en yüksek düşüş kaydedildi. Mayıs ayında yüzde 5,77, nisan ayında yüzde 3,91 ve ocak ayında yüzde 2,63 oranında gerileme yaşandı. Mart ayında yüzde 1,03, haziran ayında ise yüzde 8,88 artış görüldü. Haziran ayındaki yükseliş, üretim faaliyetlerindeki dönemsel artışla ilişkilendirilebilir.

Genel olarak değerlendirildiğinde, NOSAB'da doğalgaz tüketimi ilk altı ayda geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük seviyede gerçekleşti. Aylık bazda görülen artış ve azalışlara rağmen toplam tüketimdeki düşüş, doğalgaz kullanımındaki kontrollü yapının sürdüğünü ortaya koydu.

İçme Suyu Tüketimi (Metreküp)

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi'nde (NOSAB) 2026 yılının ilk altı ayında içme suyu tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,62 artarak 416 bin 167 metreküpten 431 bin 223 metreküpe yükseldi. Böylece enerji tüketimindeki düşüşe karşın su kullanımında sınırlı bir artış kaydedildi.

Yılın ilk altı ayındaki eğilimler şu şekilde öne çıktı: Mart ayında yüzde 25,58 ile yılın en yüksek artışı gerçekleşti. Şubat ayında yüzde 11,74, haziran ayında yüzde 2,61 artış kaydedildi.

Mayıs ayında yüzde 13,49 düşüş yaşanırken, nisan ayında tüketim geçen yıl seviyesine yakın gerçekleşti. İlk altı aylık veriler, içme suyu tüketiminin dönemsel dalgalanmalara rağmen geçen yılın üzerinde gerçekleştiğini gösteriyor. Özellikle yılın ilk çeyreğindeki artışlar toplam tüketimi yukarı taşıdı.

Genel olarak mevcut veriler, atık su miktarında geçen yılın aynı dönemine göre düşüş yaşandığını ortaya koyuyor. İlk dört aylık tüketim değerleri, su yönetiminde kontrollü bir seyrin sürdüğüne işaret ediyor.

DOSAB

DOSAB’tan tüketimde dengeli seyir

Elektrik Tüketimi (kWh)

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB), 2026 yılının ilk altı ayında elektrik tüketiminde dengeli bir seyir izledi. Bölgedeki toplam elektrik tüketimi, 2025 yılının aynı dönemine göre 494,7 milyon kWh'den 494,9 milyon kWh'ye yükselirken, artış oranı yüzde 0,04 ile sınırlı kaldı. Veriler, enerji tüketiminin geçen yıl seviyesinde korunduğunu ortaya koydu.

Buna göre; Mayıs ayında yüzde 19,95'lik düşüş yılın en belirgin gerilemesi olarak öne çıktı. Bu düşüş, üretim planlamasındaki dönemsel değişim ve enerji kullanımındaki kontrollü seyirle ilişkilendirilebilir.

Mart ayında tüketim yüzde 1,25, şubat ayında ise yüzde 0,78 gerileyerek yılın ilk çeyreğinde sınırlı bir düşüş eğilimi görüldü. Nisan ayında yüzde 6,54, haziran ayında ise yüzde 25,08 oranında artış yaşandı. Özellikle haziran ayındaki yükseliş, üretim faaliyetlerindeki canlanma ve enerji ihtiyacındaki artışın tüketim verilerine yansıdığını gösterdi.

Yılın ilk altı aylık verileri değerlendirildiğinde, DOSAB'da elektrik tüketiminin büyük ölçüde geçen yıl seviyesinde kaldığı görülüyor. Aylık bazda yaşanan dalgalanmalara rağmen toplam tüketimde önemli bir değişim yaşanmaması, bölgedeki sanayi tesislerinin enerji kullanımını dengeli şekilde yönetmeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Üretim süreçlerinde yaşanan dönemsel hareketliliğe rağmen enerji tüketiminin kontrol altında tutulması, kaynak kullanımındaki planlı yaklaşımın sürdüğünü gösteriyor.

Doğalgaz Tüketimi (Sm³)

Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi (DOSAB), 2026 yılının ilk altı ayında doğalgaz tüketiminde dengeli bir görünüm sergiledi. Bölgedeki toplam doğalgaz tüketimi, 2025 yılının aynı dönemine göre 62 milyon standart metreküpten 61,8 milyon standart metreküpe gerileyerek yüzde 0,28 azaldı. Toplam tüketimdeki sınırlı düşüş, bölgedeki sanayi tesislerinin doğalgaz kullanımını kontrollü şekilde sürdürdüğünü ortaya koydu.

Buna göre; Mayıs ayında yüzde 22,54'lük düşüş, yılın en dikkat çekici gerilemesi olarak öne çıktı. Bu azalış, dönemsel üretim planlaması ve enerji kullanımındaki kontrollü seyrin tüketim verilerine yansıması olarak değerlendirilebilir.

Ocak ayında yüzde 6,84, şubat ayında yüzde 4,31 ve mart ayında yüzde 3,47 oranında düşüş kaydedildi. İlk çeyrekte görülen bu gerileme, doğalgaz tüketiminin geçen yılın altında seyrettiğini gösterdi. Nisan ayında yüzde 4,62, haziran ayında ise yüzde 24,08 oranında artış yaşandı. Özellikle haziran ayındaki yükseliş, üretim faaliyetlerindeki hareketlilik ve enerji ihtiyacındaki dönemsel artışla ilişkilendirilebilir.

İlk altı aylık veriler değerlendirildiğinde, DOSAB'da doğalgaz tüketiminin geçen yılın aynı dönemine göre sınırlı ölçüde azaldığı görülüyor. Aylık bazda yaşanan dalgalanmalara rağmen toplam tüketimde önemli bir değişim yaşanmaması, bölgedeki işletmelerin enerji kullanımını dengeli biçimde yönetmeye devam ettiğini ortaya koyuyor. Üretim faaliyetlerinin seyrine bağlı olarak dönemsel artışlar görülse de ilk yarı genelinde doğalgaz tüketimi kontrollü bir görünüm sergiledi. Bu tablo, sanayi tesislerinin üretim süreçlerini sürdürürken enerji kullanımını planlı şekilde yönettiğini gösteriyor.

HOSAB

HOSAB'da enerji tüketimi düşüş gösterdi

Elektrik Tüketimi (kWh)

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde (HOSAB) 2026 yılının ilk altı ayında elektrik tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,90 azalarak 92 milyon 156 bin kWh'den 91 milyon 327 bin kWh'ye geriledi. Toplam tüketimdeki sınırlı düşüş, bölgede enerji kullanımının büyük ölçüde geçen yıl seviyesinde korunduğunu gösterirken, aylık veriler üretim temposuna bağlı değişimleri de ortaya koydu.Aylık veriler incelendiğinde; En belirgin düşüş Mayıs ayında yüzde 22,39 ile gerçekleşti. Bu gerileme, dönemsel üretim planlaması ve enerji kullanımındaki kontrollü seyrin tüketim verilerine yansıması olarak değerlendirilebilir.Ocak ve Şubat aylarında da sırasıyla yüzde 1,96 ve yüzde 1,07 oranında sınırlı düşüşler yaşandı.

Mart ve Nisan aylarında elektrik tüketimi yeniden artış gösterdi. Mart ayında yüzde 3,41, Nisan ayında ise yüzde 3,83 artış kaydedildi. Haziran ayında yüzde 14,42'lik artış dikkat çekti. Bu yükseliş, üretim faaliyetlerindeki dönemsel hareketliliğin enerji tüketimine yansıdığına işaret etti.Genel tablo değerlendirildiğinde, HOSAB'da elektrik tüketiminin yılın ilk yarısında dengeli bir görünüm sergilediği görülüyor. Aylık bazda yaşanan dalgalanmalara rağmen toplam tüketimde önemli bir değişim yaşanmaması, enerji kullanımının kontrollü şekilde sürdürüldüğünü ortaya koyuyor.

Doğalgaz Tüketimi (m³)

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde (HOSAB) 2026 yılının ilk altı aylık verilerine göre doğalgaz tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,89 azalarak 5 milyon 736 bin metreküpten 4 milyon 825 bin metreküpe geriledi. Böylece yılın ilk yarısında enerji tüketiminde en belirgin düşüş doğalgaz kullanımında gerçekleşti.

Aylık veriler incelendiğinde; Şubat ayında yüzde 21,21, Mayıs ayında ise yüzde 23,39 ile yılın en yüksek düşüşleri kaydedildi. Ocak ayında yüzde 3,06, Nisan ayında yüzde 3,16 oranında gerileme yaşandı. Buna karşılık Mart ayında yüzde 9,05 artış gerçekleşti. Bu artışın üretim faaliyetlerindeki dönemsel hareketlilikten kaynaklandığı değerlendirilebilir. Genel olarak ilk altı aylık veriler, HOSAB'da doğalgaz tüketiminin geçen yılın aynı dönemine göre daha düşük seviyede gerçekleştiğini gösteriyor. Aylık bazda yaşanan değişimlere rağmen toplam tüketimdeki gerileme, enerji kullanımının kontrollü biçimde sürdürüldüğünü ortaya koyuyor.

1. Kalite Su Tüketimi (m³)

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde (HOSAB) 2026 yılının ilk altı ayında 1. kalite su tüketimi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,03 azalarak 246 bin 907 metreküpten 190 bin 32 metreküpe geriledi. Bu düşüş, dört tüketim kalemi arasında en belirgin gerilemenin yaşandığı alan oldu.

Yılın ilk yarısındaki aylık değişimler incelendiğinde; En yüksek düşüş Mayıs ayında yüzde 39,33 olarak gerçekleşti. Ocak ve Şubat aylarında tüketim yaklaşık yüzde 25, Mart ayında yüzde 21,10, Nisan ayında yüzde 17,65 azaldı. Haziran ayında ise düşüş yüzde 8,59 ile daha sınırlı kaldı. İlk altı aylık veriler, 1. kalite su kullanımının yıl boyunca geçen yılın altında seyrettiğini ortaya koyuyor. Özellikle ilk beş ayda kaydedilen gerilemeler, toplam tüketimdeki düşüşün belirleyici unsuru oldu.

2. Kalite Su Tüketimi (m³)

Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi'nde (HOSAB) 2026 yılı verilerine göre 2. kalite su tüketimi, toplamda yüzde 3,18 azalarak 59 bin 601 metreküpten 57 bin 707 metreküpe geriledi. Toplam tüketimde sınırlı bir düşüş görülmesine rağmen, yılın ilk aylarında dikkat çekici artışlar yaşandı.Aylık bazda incelendiğinde; Şubat ayında yüzde 65,27, Mart ayında yüzde 55,37 ve Ocak ayında yüzde 23,14 artış gerçekleşti. Nisan ayında tüketim yüzde 14,99 yükseldi. Mayıs ayında ise yüzde 13,11 oranında gerileme kaydedildi. Veriler, yılın ilk aylarında geri kazanılmış su kullanımının arttığını, mayıs ayında ise bu eğilimin tersine döndüğünü gösteriyor. Mevcut toplam değerlere göre ilk altı aylık dönemde 2. kalite su tüketimi geçen yılın aynı döneminin bir miktar altında kaldı.HOSAB'ın 2026 yılı ilk altı aylık tüketim verileri, enerji ve su kullanımında farklı eğilimlerin öne çıktığı bir tablo ortaya koydu. Elektrik tüketimi yüzde 0,90, doğalgaz tüketimi ise yüzde 15,89 gerilerken, özellikle doğalgaz kullanımındaki düşüş dikkat çekti.

Su tüketiminde ise 1. kalite suda yüzde 23,03'lük belirgin bir azalma yaşanırken, 2. kalite su tüketimi toplamda yüzde 3,18 geriledi. Aylık bazda yaşanan artış ve düşüşlere rağmen ilk altı aylık toplam veriler, HOSAB'da enerji ve su tüketiminin planlı ve kontrollü bir seyir izlediğini ortaya koydu. Üretim faaliyetlerindeki dönemsel değişimler tüketim verilerine yansırken, kaynak kullanımındaki dengeli yapı yılın ilk yarısında da sürdü.