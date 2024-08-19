Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar geçtiğimiz aylarda; yapay zekâ, yapay zekânın çözümleri, dijitalleşme, büyük veri konularında insan kaynağı yetiştirmek adına yeni bölümlerin belirlenen üniversitelerde açılacağını duyurmuştu. Bu üniversiteler arasında yer alan Bursa Teknik Üniversitesi, Yapay Zekâ ve Makine Öğrenmesi ile Veri Bilimi ve Analitiği programlarına bu tercih döneminde öğrenci alıyor. Tercih kılavuzuna da giren 4 yıllık bu programlara 30’ar kontenjan ayrıldı. Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi altında yer alacak olan bu programlardan mezun olacak öğrenciler, yapay zekâ ve bilişimin pek çok alt alanında “uzman” sıfatıyla iş sahibi olabilecek. İki programda da hibrit eğitim modeli uygulanacak. Bölüm öğrencileri, Türkiye’de alanında uzman akademisyenlerden çevrimiçi dersler alma şansı da yakalayacak.

Editör: DİLEK ATLI