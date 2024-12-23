Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile Türkiye’nin öncü süt ve süt ürünleri markalarından Eker Süt Ürünleri, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında önemli bir iş birliğine imza attı. BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rasim Alper Oral yürütücülüğünde kabul edilen “Süt ve Süt Ürünleri Endüstrisine Yenilikçi Yöntemlerin Kazandırılması” başlıklı TÜBİTAK 2244 projesi çerçevesinde, BTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü'nden üç ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden bir doktora öğrencisi, TÜBİTAK 2244 projesi kapsamında alacakları eğitimle, Eker Süt Ürünleri’nin Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinde bulunarak, teorik bilgi birikimlerini uygulamaya dökme fırsatı bulacak.

Ayrıca tamamladıkları doktora programı sonrasında öğrencilerin, Eker’de istihdam edilmeleri teşvik edilerek, sanayinin nitelikli insan kaynağı ihtiyacına kalıcı çözümler üretilmesi hedefleniyor. Üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesinin ve nitelikli insan kaynağının yetirilmesinin hedeflediği iş birliğiyle, Bursa Teknik Üniversitesi ve Eker Süt Ürünleri, akademik bilgi ve sektör deneyimini bir araya getirerek, gıda sektörünün daha yenilikçi ve güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlayacak.