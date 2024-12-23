"Kadın güçlenirse Türkiye güçlenir" mottosuyla, kadınların iş dünyasındaki varlığını artırmak amacıyla 2007 yılında kurulan BUİKAD, gençlere yönelik düzenlediği eğitim seminerlerine devam ediyor. Bursa Uludağ Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi ve BUİKAD Genç Girişimcileri Geliştirme Komisyonu tarafından düzenlenen "Kariyer Planlama ve Girişimcilik" seminerleri, öğrencilerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

BUİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Şeyda Şençayır, "Planınızı, severek yapacağınız işe göre oluşturmalısınız. Teknoloji olmazsa olmaz bir realite, gelişmelere açık olmalısınız. Son olarak mutlaka ama mutlaka sosyalleşmeyi önemsemelisiniz. Unutmayın, networkünüz sizin en büyük sermayeniz olacaktır” dedi.

Daha sonra NK İletişim kurucusu Ebru Koçanalı'nın moderatörlüğünde gerçekleşen seminerin ilk oturumunda GZ Design kurucusu İç Mimar ve Tasarımcı Gözde Şahin, "Tasarımdan Dijitale Başarı Öyküsü" kapsamında deneyimlerini gençlerle paylaştı. Aynı oturumun diğer konuğu olan Sanver Mühendislik kurucusu, Elektrik Elektronik Mühendisi Nurşen Sanver de "360 Derece Girişimcilik" konulu bir anlatım gerçekleştirdi.

Seminer'in ikinci oturumunda Koza Dao Kurucusu, Avukat Hilal Karakaş Eker, "Yeni Teknolojiler Kariyerleri Nasıl Yeniden Tanımlıyor?" kapsamında bir konuşma gerçekleştirdi.