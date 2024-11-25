Bursa OSB ile Bursa Organize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (BOSİAD) organizasyonunda bu yıl 18.’si düzenlenen ve 5’li 4 grupta 20 takımın mücadele ettiği futbol turnuvasının finali, 16 Kasım 2024 Cumartesi günü oynandı. BOSİAD Başkanı Rasim Çağan ile BOSİAD Geçmiş Dönem Başkanlarından Abdullah Bayrak’ın da katılımıyla liderliğin sahada da hissedildiği Ödül Töreni’ne, bölge sanayicileri ve futbolseverler büyük ilgi gösterdi.

Final maçında rakibi Rollmech Automotive’i 2-0 mağlup eden Korteks şampiyon olurken, Odelo Otomotiv de turnuvanın üçüncüsü oldu. ‘En Centilmen Takım’ Doca Textile Tech seçilirken, Korteks’ten Olgay Dabakoğlu ‘En Değerli Oyuncu’, Melih Giray ‘En İyi Kaleci’, Abdurrahman Özkaya ‘En İyi Teknik Direktör’, Rudolf Duraner’den Sinan Taşdemir Gol Kralı, Genkim ise ‘En iyi Seyirci’ ödüllerinin sahibi oldu.